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В мартовскую афишу драмтеатра внесли изменения

В мартовском репертуаре Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина произошли изменения. Корректировки коснулись спектаклей «Ионыч», «И смех, и грех». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«В связи с обязательной самоизоляцией актеров, бывших в контакте с заболевшими коронавирусом родными и близкими, мы вынуждены сделать изменения в репертуаре», - предупреждают псковичей в учреждении.

Спектакль «Ионыч» 16 марта заменяется на «Пиковую даму». Купленные билеты будут действительны. Зрители, желающие вернуть билеты, могут сделать это по месту покупки.

Спектакль «Ионыч» 18 марта отменяется, деньги за билеты подлежат возврату. Билеты необходимо сдать в кассу театра. Билеты, приобретенные в интернете, автоматически аннулируются, деньги вернутся на счет.

В связи со срочным вводом народного артиста России Владимира Свекольникова в спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» 20 марта отменяется спектакль «И смех, и грех». Деньги за билеты будут также возвращены.

Актуальная афиша на март опубликована на официальном сайте театра.

«Во время пандемии коронавируса мы должны быть особенно бдительными, мы делаем все, чтобы не подвергать опасности здоровье наших актеров и зрителей. Именно по этой причине мы внесли изменения в афишу. Надеемся на ваше понимание!» - добавили в театре.