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Псковский театр драмы добавил в апрельскую афишу восемь спектаклей

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина дополнил репертуар апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, в афише появилось еще восемь показов спектаклей – комедии «Соседи» и «Очень громкая премьера», современная драма «Жанна», постановки по классике «Пиковая дама», «Метель», «Отелло».

Дополнительные спектакли апреля

16 апреля в 19.00 – «Пиковая дама»;

17 апреля в 19.00 – «Жанна»;

18 апреля в 15.00 – «Жанна»;

21 апреля в 19.00 – «Очень громкая премьера»;

22 апреля в 19.00 – «Метель»;

23 апреля в 19.00 – «Отелло»;

24 и 25 апреля в 19.00 – «Соседи».

Напомним, что в апреле Псковский театр драмы покажет две премьеры этого года – спектакли «Дни Победы» и «Свидетельские показания», – вызвавшие интерес и положительные отклики зрителей. Кроме того, в апреле псковичи впервые увидят поэтическую программу студентов актерского курса РГИСИ по творчеству Сергея Есенина «Бессонница».

В афише следующего месяца – спектакли, отмеченные премией «Золотая маска», – «Ревизор» Петра Шерешевского (лауреат в номинации «Лучшая женская роль второго плана») и «Река Потудань» Сергея Чехова (шестикратный номинант на премию), любимые зрительские комедии «Соседи», «Позвольте вам выйти вон!», «Очень громкая премьера», моноспектакли корифеев псковской сцены «И смех, и грех», «Цветаева и саксофон», «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин», спектакль «Нави Волырк, капитанский сын», созданный к бенефису заслуженного артиста России Сергея Попкова, и другие.

Премьеру «Смерть Тарелкина» Псковский театр драмы выпустит в мае.

Афиша опубликована на официальном сайте театра.

Напоминаем, что с 15 по 21 марта в театре действует неделя скидок. Билеты со скидкой 25% на любые спектакли в кассе театра можно приобрести в утренние и вечерние часы с 9.30 до 11.30 и с 19.30 до 21.00.