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До завершения акции в Псковском театре драмы остался один день

До завершения акции в Псковском театре драмы остался один день. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, в утренние и вечерние часы псковичи могут купить билеты со скидкой 25% на все спектакли текущего репертуара. Театр объявил неделю скидок в связи с продлением времени работы кассы.

С 15 марта театральная касса работает ежедневно с 9:30 до 21:00 с перерывом на обед с 15:00 до 15:30.

Билеты со скидкой можно будет приобрести в субботу и воскресенье с 9:30 до 11:30 и с 19:30 до 21:00.

21 марта – последний день акции.

С афишей Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина можно ознакомиться на сайте: