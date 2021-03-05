Сцена / Спектакли

Рок, допросы или старая добрая комедия: обзор театральной недели в Пскове

Какие спектакли предлагает Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина на этой неделе своим зрителям? Какие новинки включены в афишу? Захватывающий детектив, трогательные истории молодых людей о Дне Победы и эффектная рок-история – Пушкинский театр составил обзор недели с 22 по 28 марта.

«Свидетельские показания» (23 марта, 19.00)

Некто в один прекрасный день открыл окно и вышел на улицу. Этаж был верхним, исход – летальным. Дотошный следователь пытается разобраться в причинах и обстоятельствах, допрашивая соседей, близких людей и случайных знакомых умершего. Вскоре зритель понимает, что расследование происшествия превращается в исследование личности. Каким был загадочный Александр Виват, есть ли ответ на этот вопрос?..

Премьера Семена Серзина (режиссера фильма «Человек из Подольска» по пьесе того же автора – Дмитрия Данилова) вызвала большой зрительский ажиотаж, билеты раскупаются на месяц вперед.

Ближайший показ, на который еще есть свободные места, – 13 апреля.

«Дни Победы» (24 и 27 марта, 19.00; 27 марта, 15.00)

В этом спектакле нет разделения на сцену и партер: зрители и актеры находятся в одном общем пространстве, и это – пространство памяти. Молодые люди, на долю которых выпало испытание Великой Отечественной войной, рассказывают о войне и о Дне Победы – каждая история звучит лично и проникновенно. Свои исповедальные монологи артисты произносят, находясь в непосредственной близости к зрителю, буквально глядя в глаза.

Премьера этого года уже удивила зрителей непривычным форматом и нешаблонным разговором о войне.

27 марта, в Международный день театра, играем дважды наш новый спектакль.

«Соседи» (25 и 28 марта, 19.00)

Этот светлый, смешной и по-хорошему незамысловатый спектакль в марте празднует свой пятилетний юбилей. Каждый показ лирической комедии «Соседи» до сих пор проходит с аншлагом.

Завязка конфликта – объявление о сносе многоквартирного дома, жильцы которого за десятилетия совместной жизни стали уже родными. Чем закончится эта история?

Динамичный, музыкальный спектакль с ностальгическими песнями Леонида Утёсова, Георгия Виноградова, Клавдии Шульженко и золотым актерским составом Псковской драмы. В спектакле заняты народный артист России Юрий Новохижин, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженные артисты России Сергей Попков и Виктор Яковлев и другие актеры нашего театра.

«Каштанка» (26 марта, 19.00)

Хрестоматийный чеховский рассказ о заблудившейся дворняжке в интерпретации известной артистки театра и кино, режиссера Юлии Пересильд – яркая, эффектная и драматическая рок-история молодой девушки. Продюсер Жорж увидел в простой девчонке по имени Каштанка талант и открыл перед ней двери в мир славы и шоу-бизнеса. Но легко ли Каштанке будет отказаться от старой жизни, в которой были не только лишения, но и дружба, любовь?

Драйв, энергия, музыка и любовь – такие ассоциации вызывает эта история.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Подготовлено пресс-службой Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина