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Молодежный «Ахтеатр» приглашает зрителей на «Женитьбу»

Молодежный театр «Ахтеатр» отметит 7-летие выхода на сцену постановкой пьесы Николая Гоголя «Женитьба». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала режиссер театра Татьяна Комиссаровская.

«Ахтеатр» отмечает день рождения в День театра, 27 марта. За прошедшие годы он получил признание не только у псковичей, но и за пределами региона. С «Женитьбой» театр гастролировал по области и выезжал на фестивали в Санкт-Петербург.

«С этим спектаклем мы должны были принять участие в фестивале "Русская классика в Латвии" в апреле 2020 года. Нас очень ждали, на нас уже продавали билеты, но не вышло из-за пандемии», - рассказала Татьяна Комиссаровская.

Режиссер пояснила, что решение отметить 7-летие творческой деятельности именно этой постановкой пришло потому, что она «очень нравится зрителям и симпатична самим актерам».

«Зрители говорят: "Это настоящий Гоголь". Это классика как таковая, и в то же время она смотрится легко и современно. Спектакль хорошо воспринимают дети с 12 лет. Даже те зрители, которые далеки и от театра, и от Гоголя, после просмотра говорили, что обязательно начнут читать классику», - поделилась Татьяна Комиссаровская.

Разделить с актерами любовь к театру зрители могут 27 марта в большом зале Городского культурного центра. Начало спектакля в 18:00. Купить билеты можно онлайн здесь или здесь, а также в кассах ГКЦ.