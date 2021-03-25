В День театра псковичей приглашают на спектакль «Дни Победы»

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина дважды покажет спектакль «Дни Победы» в День театра, 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
В главный театральный праздник Псковская драма приглашает зрителей на премьеру этого сезона, на трогательный и проникновенный спектакль о молодых людях, в 1945 году встретивших День Победы. Этот спектакль режиссера Веры Поповой Псковский театр драмы считает своей удачей.
С таким форматом и артисты, и зрители в Пскове столкнулись впервые. Специально для спектакля во втором здании театра был реконструирован Новый зал – действие происходит в едином пространстве без разделения на сцену и партер.
В основе спектакля «Дни Победы» – документальная пьеса современного драматурга Ксении Степанычевой, серия монологов о войне. Благодаря необычной организации сценического пространства, камерности и интимности спектакля, артисты рассказывают свои исповедальные монологи, буквально глядя в глаза зрителям.
27 марта спектакль «Дни Победы» покажут в 15:00 и 19:00 в Новом зале Псковского театра драмы. Подробная информация и билеты на официальном сайте театра.