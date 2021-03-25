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В День театра псковичей приглашают на спектакль «Дни Победы»

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина дважды покажет спектакль «Дни Победы» в День театра, 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В главный театральный праздник Псковская драма приглашает зрителей на премьеру этого сезона, на трогательный и проникновенный спектакль о молодых людях, в 1945 году встретивших День Победы. Этот спектакль режиссера Веры Поповой Псковский театр драмы считает своей удачей.

«Это очень необычный спектакль. Этот формат необычен не только для псковского театра, а для театра в принципе, – рассказал о спектакле художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. – Это очень сложная актерская работа, потому что артистам приходится работать вплотную со зрителем, это чрезвычайно тяжело, и актеры справляются с этим блестяще. Спасибо режиссеру Вере Поповой».

С таким форматом и артисты, и зрители в Пскове столкнулись впервые. Специально для спектакля во втором здании театра был реконструирован Новый зал – действие происходит в едином пространстве без разделения на сцену и партер.

В основе спектакля «Дни Победы» – документальная пьеса современного драматурга Ксении Степанычевой, серия монологов о войне. Благодаря необычной организации сценического пространства, камерности и интимности спектакля, артисты рассказывают свои исповедальные монологи, буквально глядя в глаза зрителям.

«Рассказы о войне, о своем Дне Победы простых советских людей, молодых, прекрасных, выживших. Рассказано без патетики, простым, но очень выразительным сценическим языком. Победа одна на всех, но у каждого она своя. Эта постановка – победа над временем и стереотипами», – поделилась с театром одна из зрительниц.

27 марта спектакль «Дни Победы» покажут в 15:00 и 19:00 в Новом зале Псковского театра драмы. Подробная информация и билеты на официальном сайте театра.