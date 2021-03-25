Сцена / Спектакли

Первоапрельские комедии, стихи и стихии: обзор театральной недели в Пскове

Восемь спектаклей предлагает вниманию зрителей Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Среди спектаклей на этой неделе — оглушительные комедии к 1 апреля, премьера поэтической программы по творчеству Сергея Есенина, спектакли по Пушкину и не только», - рассказали в учреждении.

«Пиковая дама». 30 марта, 19:00

Расчет, умеренность и трудолюбие или тройка, семерка, туз? Что надежнее? Драматическая мистификация по повести Пушкина об азарте, переходящем в безумие, о тяге к наживе, вероломстве. В роли графини – старейшая актриса театра Мирра Горская.

Динамичный, энергичный спектакль, герои которого выбегают из всех дверей, забираются на балконы, катаются на карточном столе и парят на гимнастических полотнах, чтобы вовлечь зрителей в атмосферу пушкинской истории.

«Цветаева и саксофон». 30 марта, 19:00

Стихи Марины Цветаевой, которые каждый раз замечательная артистка Нина Семенова словно проживает на сцене, будоражат и задевают за живое. В цветаевских строках под звуки саксофона Аркадия Галковского слышится нечто сокровенное и очень личное, что непременно отзывается в каждом, кто сидит в зале.

«Жанна». 31 марта, 19:00 (Все билеты выкуплены)

Что уж тут говорить? На «Жанну» снова sold out! Эта женская история о волевой и беспощадной Жанне, которая за любое дело, в том числе и за месть, берется с большой страстью, уже третий год находит неравнодушный отклик у зрителей.

Билеты еще есть на 17 и 18 апреля.

«Позвольте вам выйти вон!». 1 апреля, 19:00

В День смеха, так почитаемый во многих странах, театр приглашает зрителей на легкую и смешную комедию, объединившую ранние произведения Чехова. Молодой писатель при помощи острого, в чем-то максималистского юмора рубит головы всем циникам, тунеядцам, глупцам, напыщенным франтам и трусам, не щадя никого.

«Очень громкая премьера». 2 апреля, 19:00

Всё хорошо у уважаемого бизнесмена Ивана Ивановича, вот только сынок Андрюша не желает идти по папиным стопам. Говорит: хочу играть на сцене. Ради сына Иван Иванович готов даже арендовать театр. Зрители комедии окунутся в океан французского шика и искрометных шуток. Главное – не захлебнуться. «Очень громкая премьера» – праздник театра, подаренный вам Иваном Ивановичем.

«Бессонница». 2 апреля, 19:00 (Премьера)

Спектакль «Бессонница» – попытка перевести лирику Сергея Есенина на язык театра, размышление о жизненном пути Есенина, напряженный поиск смыслов, стоящих за текстами поэта-хулигана, поэта-скандалиста и при этом «одного из самых сердечных лириков» эпохи.

«Метель». 3 апреля, 19:00

Хрестоматийную пушкинскую повесть поставила на псковской сцене молодой итальянский режиссер Алессандра Джунтини. Романтическая мелодрама со страстной и эмоциональной игрой актеров и нескрываемой иронией обеспечит хорошее настроение в субботний вечер.

«Свидетельские показания», 4 апреля (Все билеты выкуплены)

Захватывающий детектив о скуке по-прежнему интригует и вызывает ажиотаж у псковичей. На апрель уже совсем не осталось билетов, поэтому театр открыл продажи на май. Билеты еще можно успеть купить.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.