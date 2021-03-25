Сцена / Спектакли

Премьеру спектакля по творчеству Есенина представит псковский театр

Премьера поэтического спектакля «Бессонница» по творчеству Сергея Есенина состоится в Новом зале Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Новый спектакль театра – работа студентов актерского курса Российского государственного института сценических искусств, действующего при Псковском театре драмы. Режиссер и автор идеи – заслуженный артист России, педагог курса, актер театра Сергей Попков.

«"Бессонница" – попытка перевести лирику Сергея Есенина на язык театра, размышление молодых актеров о жизненном пути Есенина, напряженный поиск смыслов, стоящих за текстами поэта-хулигана, поэта-скандалиста и при этом "одного из самых сердечных лириков" эпохи», - рассказали в пресс-службе.

«Мы попытались пройти через все творчество Сергея Есенина, проследить его становление, внутренние изменения: сначала обретение себя как поэта, радость жизни, а затем – через революцию – его внутреннее разрушение и поиск себя уже в новых условиях. От начала и до самого конца», – говорит Сергей Попков.

В спектакле звучат стихотворения Сергея Есенина разных лет, отрывки из поэм, монолог Хлопуши из драматической поэмы «Пугачев».

В спектакле заняты студенты 4 курса РГИСИ Ислам Галиуллин, Даниил Иванов, Анастасия Коренцова и Андрей Ярославлев.

Молодой актер Ислам Галиуллин уже состоит в театральной труппе и играет в спектаклях «Село Степанчиково и его обитатели» и «Я сделал крылья и летал». Андрей Ярославлев за 13 лет работы в Псковской драме исполнил уже более 40 ролей.

Для Даниила Иванова и Анастасии Коренцовой – это тоже не первый выход к зрителю, рассказали в театре. Они были задействованы в синхробуффонаде «Ой», литературной программе по Пушкину, поэтических эстрадах и театральных лабораториях Пушкинского театрального фестиваля. Даниил Иванов занят и в спектакле «Жанна».

Премьера спектакля состоится 2 апреля в 19.00 в Новом зале театра. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.