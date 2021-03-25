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Марафон лучших спектаклей проведет Псковский театр драмы в свой 115-летний юбилей

В апреле Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина отметит 115-летие со дня открытия. В честь юбилея театр объявляет марафон лучших спектаклей. В программу «Псковский театр драмы. Лучшее к 115-летию театра» вошли самые яркие и резонансные премьеры последних лет, получившие высокую оценку критиков и жюри театральных премий и фестивалей.



Псковский театр драмы. Лучшее к 115-летию театра

ТОП-1. «Ревизор». Спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». 8 и 15 апреля

ТОП-2. «Река Потудань». Шестикратный номинант премии «Золотая маска». 7 апреля

ТОП-3. «Свидетельские показания». Самая ожидаемая премьера сезона. 4, 6 и 13 апреля

ТОП-4. «Дни Победы». Первая премьера в Новом зале, спектакль без сцены. 9 апреля

ТОП-5. «Гробница малыша Тутанхамона». Спектакль-лауреат конкурса-смотра «АРТмиграция» в Москве, участник офф-программы премии «Прорыв» в Санкт-Петербурге. 27 апреля

ТОП-6. «Село Степанчиково и его обитатели». Новый спектакль от создателей «Ревизора». 28 апреля

ТОП-7. «Нави Волырк, капитанский сын». Мировая премьера пьесы Олега Михайлова. 9 апреля

Почему эти спектакли необходимо посмотреть?

1. Спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» впервые в истории театра стал лауреатом главной театральной премии страны «Золотая маска», Псковский театр драмы выступал с этим спектаклем на Всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге, на фестивале «Осенний марафон» в Петербурге, гастролировал с ним в Новороссийске, Великом Новгороде, Великих Луках.

Гоголевский «Ревизор» – самая знаменитая пьеса русской классической драматургии. Но кто эти персонажи сегодня?

2. «Река Потудань» Сергея Чехова, лауреата Президентской премии, – псковский спектакль, прогремевший на всю Россию. Именно эта работа внесла Псковскую драму в скрижаль «Золотой маски», в 2018 году претендуя сразу на шесть наград. Этот спектакль побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Воронеже, Владивостоке, Новосибирске, о нем писали самые авторитетные театральные издания и СМИ.

Балансируя на грани драматического, визуального и физического театра, спектакль «Река Потудань» стремится отобразить хрупкую проницаемость платоновского мира.

3. «Свидетельские показания» – новый спектакль режиссера Семена Серзина, чье имя сегодня на слуху в сфере театра и кино. В основе спектакля – пьеса одного из самых репертуарных драматургов страны Дмитрия Данилова. Режиссер уже ставил спектакль и снял фильм по абсурдистской драме этого автора «Человек из Подольска».

Захватывающий детектив о загадочном Александре Вивате, который в один прекрасный день вышел в окно. Пока зрители вместе с дотошным следователем пытаются разгадать это происшествие, театр наблюдает, как билеты на этот детектив раскупаются на пять показов вперед.

4. «Дни Победы» Веры Поповой – первый спектакль театра в Новом зале, первый спектакль без разделения на сцену и партер. Молодые люди, на долю которых выпало испытание Великой Отечественной войной, рассказывают о войне и о Дне Победы – каждая история звучит лично и проникновенно. Свои исповедальные монологи артисты произносят, находясь в непосредственной близости к зрителю, буквально глядя в глаза.

Спектакль интимный, камерный и к тому же музыкальный театр посвящает прошедшему юбилею Победы.

5. Псковский спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» открыл для России и Европы имя молодого американского драматурга Оливии Дюфо. Ее пьесы «Гробница малыша Тутанхамона» и «Год петуха» были удостоены престижного приза газеты New York Times.

Грань между реальностью и комиксом стирается для автора скетчей о малыше Тутанхамоне Джейн Хейли после смерти юной дочери. Драма-комикс режиссера Елизаветы Бондарь – о том, как важно внимательно слушать своего ближнего. И о том, как искусство побеждает смерть, – и все-таки не может ее победить.

Спектакль-лауреат конкурса-смотра «АРТмиграция», гастролировал в Москве и Петербурге.

6. «Село Степанчиково и его обитатели» – новый спектакль режиссера Петра Шерешевского, создателя спектакля «Ревизор». Зрители и театралы ждали от новой работы Шерешевского дерзости и внятного высказывания. И, впрочем, дождались.

Режиссер опрокидывает действие повести Достоевского в фантастическое пространство, напоминающее тюремную зону. Ассоциации с советским периодом российской истории возникают сами собой. Ну а кто прав, кто виноват и счастливым ли вышел финал – судить зрителю.

7. Псковский театр драмы первым осуществил постановку пьесы современного драматурга Олега Михайлова «Нави Волырк, капитанский сын» о последних часах жизни Ивана Андреевича Крылова. Пьесу-фантасмагорию, пьесу-мистификацию поставила молодой петербургский режиссер Елена Павлова.

Спектакль о загадочной русской душе, о горечи и умиротворении, с которыми, уходя, мы оглядываемся на прожитую жизнь, необычен: в чем-то сложен и загадочен, в чем-то ярок и эксцентричен, а в чем-то исповедален и прост, как просты бывают окончательные истины.

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В апрельскую афишу театр включил не только спектакли, заявившие о себе на всю Россию и вызвавшие положительные отклики профессионалов, но и все зрительские хиты, которые не первый год собирают полные залы. В афише апреля – «Отелло», «Очень громкая премьера», «Соседи», «Пиковая дама», «Метель», «Жанна», «Таланты и поклонники».

Подготовлено пресс-службой Псковского академического драмтеатра