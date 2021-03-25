Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр информирует зрителей о замене спектакля 2 апреля

Псковский академический театр драмы имени А .С. Пушкина информирует зрителей о замене спектакля 2 апреля в связи с болезнью артиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В пятницу, 2 апреля, театр вынужден заменить оглушительную комедию «Очень громкая премьера» на спектакль «Таланты и поклонники». Все билеты, купленные на спектакль в пятницу, будут действительны. Если зрителей не устраивает замена, билеты можно сдать по месту покупки. Театр приносит свои извинения за причиненные неудобства и надеется на понимание зрителей.

«Спектакль "Таланты и поклонники" по пьесе Островского (режиссер Владимир Золотарь) рассказывает о судьбе молодой и талантливой актрисы Негиной, которая еле успевает отбиваться от назойливых воздыхателей. Страсти кипят нешуточные: любовь и предательство, зависть, интриги, жертвы во имя сцены. С кем останется Саша: с бедным женихом – студентом, который учит ее, просвещает, готовит к порядочной жизни – или с таинственным меценатом, который обещает ей роскошь и головокружительный актерский успех?» - рассказали в театре.

В спектакле обновился актерский состав. В главной роли к зрителю выйдет лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, в роли всемогущего и загадочного ее покровителя – Георгий Болонев.

Подробнее о спектакле можно прочитать на сайте театра.