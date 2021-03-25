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Астраханский драмтеатр покажет свои спектакли в Пскове

В рамках проекта обменных гастролей между региональными театрами, организованные «Росконцертом» при поддержке минкульта РФ, с 15 по 20 июня Астраханский драматический театр покажет пять спектаклей в Пскове, пишут «Астраханские новости».



Фото: «Астраханские новости»

В свою очередь с 21 по 28 июня Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина продемонстрирует свое творчество астраханским зрителям.

В составлении гастрольного графика учитывался тот факт, чтобы оба коллектива смогли увидеть спектакли друг друга.

Псковский драматический театр был основан в 1998 году, он почти на сто лет моложе Астраханского драмтеатра. В его репертуаре есть много интересных постановок, часть из которых представят астраханской публике летом.

Астраханцы покажут в Пскове разножанровые спектакли, среди которых будет две премьеры текущего сезона - трагикомедия «Татуированная роза» Теннеси Уильямса и «Вдох-выдох» Юнаса Хассена Хемири в постановке художественного руководителя театра Александра Огарева.