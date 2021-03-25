Сцена / Спектакли

Опубликована майская афиша Псковского театра драмы

Три новых спектакля представит Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина в мае. Состоится первая премьера в «Маленьком театре» – спектакль для малышей «Невероятные приключения голубя Петра». На большой сцене зрителей ждет премьера спектакля «Смерть Тарелкина» московского режиссера Хуго Эрикссена, а в репертуаре малой сцены появится легендарный моноспектакль народного артиста России, актера Александринского театра Игоря Волкова «Веселенькое кладбище».

В мае театр представляет уникальную афишу – более половины репертуара составят новые спектакли Псковской драмы.

1 и 2 мая театр покажет детектив режиссера Семена Серзина «Свидетельские показания», вызвавший большой ажиотаж среди псковской публики и театральных туристов.

7 и 8 мая театр дарит псковским зрителям возможность побывать на спектакле народного артиста России, ведущего актера Александринского театра Игоря Волкова. Знаменитый моноспектакль «Веселенькое кладбище», уже ставший театральной классикой, войдет в репертуар Псковского театра драмы. Игорь Волков, не понаслышке знающий театральную провинцию, создал ироничный образ актера-странника, в котором соединились черты чеховских героев – актеров прошлого века – и современных лицедеев.

7 и 10 мая в афише – премьерный спектакль «Бессонница», поэтическая программа студентов РГИСИ по творчеству Сергея Есенина в постановке заслуженного артиста России Сергея Попкова.

В День Победы, а также 26 мая театр покажет документальный секстет «Дни Победы» – новый камерный, интимный и музыкальный спектакль, посвященный Победе.

12, 13 и 18 мая зрители увидят премьеру на большой сцене – сатирическую комедию «Смерть Тарелкина», в которой драматург Сухово-Кобылин изобличает человеческую глупость, жадность и бюрократию своих современников. Но сильно ли изменился человек со времен Сухово-Кобылина? Об этом размышляет московский режиссер Хуго Эрикссен.

15, 16, 23 и 30 мая в «Маленьком театре» Псковской драмы состоится первая премьера – спектакль для детей от 0 лет «Невероятные приключения голубя Петра». Новый бэби-театр будет располагаться на третьем этаже во втором здании (рядом с Новым залом). В этом году в «Маленьком театре» будет сформирован собственный репертуар. Театр надеется, что это место станет одним из любимых для маленьких псковичей и их родителей.

В мае театр предлагает расширенную детскую афишу, в которую вошли уже полюбившиеся спектакли «Я сделал крылья и летал», «Год Жирафа» и премьера «Невероятные приключения голубя Петра».

Кроме того, в репертуар неизменно входят все зрительские хиты Псковского театра драмы. В мае театр приглашает на комедии «Очень громкая премьера», «Позвольте вам выйти вон!», «Соседи», на современную драму «Жанна», на резонансные спектакли Петра Шерешевского «Ревизор» и «Село Степанчиково и его обитатели», на литературные и поэтические программы корифеев псковской сцены «Цветаева и саксофон», «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин», «И смех, и грех», постановки по классике «Пиковая дама», «Метель», «Ионыч», «Каштанка».

Билеты уже в продаже в кассе или на официальном сайте театра.