Сцена / Спектакли

Премьера спектакля «Бессонница» состоялась в псковском театре

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил зрителям новый спектакль – литературную программу по творчеству Сергея Есенина «Бессонница». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В спектакле заняты студенты 4 курса Российского государственного института сценических искусств (двое из них – артисты Псковской драмы), автор идеи и режиссер – заслуженный артист России Сергей Попков.

«Мы попытались пройти через все творчество Сергея Есенина, проследить его становление, внутренние изменения: сначала обретение себя как поэта, радость жизни, а затем – через революцию – его внутреннее разрушение и поиск себя уже в новых условиях. От начала и до самого конца», – говорит заслуженный артист России, мастер курса Сергей Попков.

Молодые актеры искали, какие смыслы стоят за знакомыми каждому строками Сергея Есенина. «Мы хотели дать понять зрителям, что у творческого человека, тем более, не побоюсь этого слова, гения, в жизни все не так легко, как на бумаге. Мы восхищаемся легким, красивым слогом Есенина, прекрасно подобранными словами, но за этой легкостью стоит тернистый и тяжелый путь», – поделилась артистка спектакля Анастасия Коренцова.

В стихах Есенина каждый находит что-то близкое и очень понятное, но еще больше читателей и участников спектакля привлекает загадка его личности. «Есенин мне интересен как личность, – рассказывает Ислам Галиуллин. – Его личность мне не совсем понятна, и именно этим меня и привлекает. Своей загадочностью, противоречивостью, контрастностью. И, естественно, финал – до сих пор ведутся споры про финал его жизни».

Спектакль студентов РГИСИ войдет в репертуар нового зала театра, следующие показы пройдут 7 и 10 мая. Узнать подробности можно на официальном сайте театра.