Сцена / Спектакли

В Потудань и обратно в реальность: обзор театральной недели в Пскове

Знаковые спектакли собрал в афише Псковский театр драмы на этой неделе. Марафон лучших постановок театр проводит в честь своего 115-летия. Нестандартные форматы, исповедальные темы, резонансные спектакли – в афише Пушкинского театра с 5 по 11 апреля.

«Свидетельские показания». 6 апреля, 19:00 (Все билеты выкупили)

Некто в один прекрасный день открыл окно и вышел на улицу. Знакомые и малознакомые люди охотно делятся со следователем своими воспоминаниями о нем, и вырастает странный и причудливый образ, напоминающий не столько реального человека, сколько литературного персонажа.

Детектив режиссера Семена Серзина неизменно проходит с аншлагом. Ближайший показ, на который еще есть билеты, 1 мая.

«Река Потудань». 7 апреля, 19:00

Что если река есть истина, а любовь сильнее забвения? Спектакль «Река Потудань» предлагает зрителю отдаться потоку и плыть вместе с героем по безвременному пространству, по волнам визуального и эстетического наслаждения.

Спектакль режиссера Сергея Чехова – шестикратный номинант на премию «Золотая маска». В постановке, балансирующей на грани драматического, визуального и физического театра, заняты молодые артисты Илона Гончар, Георгий Болонев и ведущие мастера псковской сцены – народный артист России Юрий Новохижин, заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина.

«Ревизор». 8 апреля, 19:00

Как преломляется сюжет самой знаменитой пьесы русской классической драматургии в современном театре? Псковский спектакль «Ревизор» Петра Шерешевского – своеобразный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты.

Это будет второй показ спектакля в статусе лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска».

«Дни Победы». 9 апреля, 18:30 (все билеты выкупили)

Новый спектакль Псковского театра драмы уже покорил зрителей особым форматом, проникновенностью и нешаблонным разговором о войне. Шесть героев рассказывают, как они встретили свой День Победы, и что они пережили, чтобы этот день наступил.

На апрель билеты кончились, поэтому театр приглашает зрителей на этот спектакль 9 мая, в праздник Победы.

«Нави Волырк, капитанский сын». 9 апреля, 19:30

«Нави Волырк» – история жизни медведя-оборотня Ивана Крылова и одновременно размышление о загадочной русской душе, о горечи и умиротворении, с которыми, уходя, мы оглядываемся на прожитую жизнь. Спектакль в чем-то сложен и загадочен, в чем-то ярок и эксцентричен, а в чем-то исповедален и прост, как просты бывают окончательные истины.

Главную роль исполняет один из ведущих актеров Псковской драмы, заслуженный артист России Сергей Попков.

«Таланты и поклонники». 10 апреля, 19:00

Псковский театр драмы обратился к одной из лучших пьес великого русского драматурга Александра Островского, приоткрывая завесу над тайнами театрального закулисья, да и над тайнами человеческой души. Режиссер Владимир Золотарь создал красивый спектакль о вечном – о выборе человека, о призвании, о любви.

«Ионыч». 11 апреля, 19:00

Перед зрителем разворачиваются судьбы чеховских героев, замкнувшихся в маленьком удобном мире и превративших свою единственную жизнь в бессмысленное существование. Режиссер тонко переплетает иронию и щемящую тоску, размышляя о том, как человек опустошает сам себя, стремясь к надуманному комфорту.

Афиша апреля и мая опубликована на официальном сайте театра.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области