Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы представляет обзор спектаклей на неделю

Псковский театр драмы представляет обзор недели с 12 по 18 апреля. На этой неделе театр порадует псковичей зрительскими хитами – детективом «Свидетельские показания», ностальгической комедией «Соседи», нашумевшим спектаклем «Ревизор», драмой «Жанна» и поэтическими спектаклями мэтров псковской сцены.

«Свидетельские показания». 13 апреля, 19:00 (Билеты выкуплены)

По негласной традиции неделя в театре начнется с зарядки для мозга: вместе с дотошным следователем зрители попытаются выяснить, почему загадочный писатель Александр Виват сделал шаг в окно и что за человек скрывался за этим незамысловатым псевдонимом.

Детектив режиссера Семена Серзина неизменно проходит с аншлагом. Ближайший показ, на который еще есть билеты, – 1 мая.

«Соседи». 14 апреля, 19:00

Динамичный, музыкальный и смешной спектакль с ностальгическими песнями и золотым актерским составом Псковской драмы. Завязка конфликта – объявление о сносе многоквартирного дома, жильцы которого за десятилетия совместной жизни стали уже родными. Чем закончится эта история? Искрометная комедия о самоотверженных соседях, дружно отстоявших свой старый дом, о любви молодого и застенчивого библиотекаря и дерзкой девушки-строителя.

Впервые в спектакле в роли Захара Алексеевича – народный артист России Владимир Свекольников.

«Ревизор». 15 апреля, 19:00

Спектакль «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского можно назвать визитной карточкой Псковского театра драмы в последние годы. О нем писали главные театральные издания страны, его высоко оценили профессиональные критики, его обсуждали зрители, его отметили главной театральной премией страны – «Золотой маской». Если вы еще не видели самый резонансный псковский спектакль, сейчас самое время.

«Пиковая дама». 16 апреля, 19:00

«Пиковая дама» Юрия Печенежского – драматическая мистификация по повести Пушкина – не столько о секрете трех карт, сколько о человеческой природе: об азарте, переходящем в безумие, о тяге к наживе, вероломстве.

«Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». 16 апреля, 19:00

Изысканный и утонченный моноспектакль артистки Ирины Смирновой поможет узнать, приблизиться к пониманию личности одного из самых скандальных и модных поэтов серебряного века – Игоря Северянина. 16 апреля актриса выйдет к зрителю в свой день рождения, представится возможность поздравить ее.

«Жанна». 17 апреля, 19:00 и 18 апреля, 15:00

По многочисленным просьбам зрителей (скорее, даже зрительниц) Псковский театр драмы дополнил афишу апреля еще одним показом спектакля «Жанна». Эта женская история о волевой и беспощадной Жанне, которая за любое дело, в том числе и за месть, берется с большой страстью, неизменно находит неравнодушный отклик у публики.

«И смех, и грех». 17 апреля, 19:00

В субботу к зрителям выйдет народный артист России Владимир Свекольников со своей новой программой «И смех, и грех». В блистательном исполнении мастера сцены прозвучат поэма Пушкина «Граф Нулин», рассказы Чехова, басни Крылова, а также стихи Гумилева и Блока.

«Цветаева и саксофон». 18 апреля, 19:00

Стихи Марины Цветаевой, которые каждый раз замечательная артистка Нина Семенова словно проживает на сцене, будоражат и задевают за живое. В цветаевских строках под звуки саксофона Аркадия Галковского слышится нечто сокровенное и очень личное, что непременно отзывается в каждом, кто сидит в зале.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Также Псковский театр драмы напоминает о работе лектория «Ветка», большая часть мероприятий в котором проходит бесплатно. По понедельникам, в Новом зале театра, работает кинотеатр «Арзамас», по вторникам свой курс по античной философии читает Артем Верле. В среду свои двери открывает клуб путешественников «Тропы», а в воскресенье завершается курс лекций от спикеров издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Афиша мероприятий на неделю в лектории «Ветка»:

Лекционный курс «Весь Шекспир». Кинотеатр «Арзамас». 12 апреля, 19:00

Лекция Артема Верле «Лофт Диогена, или Как не заработать миллион». 13 апреля, 19:00

Лекция Игоря Ефименко «Нью-Йорк. Стереотипы и повседневность». 14 апреля, 19:00

Лекция Олега Хархордина «Классическая республиканская традиция в XXI веке». 18 апреля, 15:00

Билет на лекцию Артема Верле стоит 150 рублей, на остальные мероприятия «Ветки» вход свободный.

Источник: пресс-служба Псковского театра драмы