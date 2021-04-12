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Худрук Астраханского драмтеатра представит в Пскове два спектакля

Обменные гастроли состоятся между Псковским академическим театром драмы имени А. С. Пушкина и Астраханским драматическим театром в июне. С 16 по 19 июня Псковский театр драмы представит астраханскому зрителю четыре спектакля большой сцены, с 24 по 27 июня астраханский коллектив покажет в Пскове пять спектаклей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Контакты и работа с Астраханским драматическим театром и с федеральной программой “Большие гастроли” у нас начались давно, около года назад. В межрегиональных гастролях Псковский театр участвует последний год, мы подавали заявку ещё будучи в статусе областного театра. Благодаря этим наработкам прошлого года сейчас мы имеем возможность не только вывезти спектакли из репертуара Псковского театра в Астрахань, но и познакомить зрителей в Пскове с театром из весьма отдаленного от нас региона», – отметила заместитель художественного руководителя Псковского театра драмы по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева.

Астраханский драматический театр как партнер для обменных гастролей выбран не случайно. «Это театр с огромной историей и с насыщенной современной жизнью. Астраханский театр активно участвует в фестивалях и выезжает на гастроли, причем не только по городам России, но и почти ежегодно – за границу. География его гастрольных выездов впечатляет: Москва, Екатеринбург, Омск, Ялта, Баку, Ашхабад, Тель-Авив, Осло, Париж... Теперь вот и Псков, который, как известно, “точно Париж”», – пояснила Марина Николаева.

В числе спектаклей, которые Астраханский театр драмы покажет в Пскове, два спектакля Александра Огарева, художественного руководителя театра. Более того, на этой неделе начинается работа режиссера над спектаклем «Лысая певица» в Псковском театре драмы, премьера которого намечена на октябрь.

«Художественный руководитель Астраханской драмы Александр Огарев – известный в России режиссер, – рассказывает заместитель художественного руководителя. – В программе гастролей два спектакля Огарева – большая форма (“Татуированная роза”) и камерный спектакль (“Вдох – выдох”). Работы разные, обе пользуются большим успехом на астраханской сцене и, я уверена, обе они вызовут интерес и у псковского зрителя. Кстати, уже в этом сезоне Александр Огарев начнет репетировать в Пскове, а в начале осени выпустит с нашими артистами премьерный спектакль. Так что нам, зрителям, будет предоставлен богатый материал для сравнения».

Билеты на спектакли Астраханского театра драмы поступят в продажу уже завтра, 16 апреля. Первые три дня – 16, 17 и 18 апреля – зрители смогут приобрести билеты по льготной цене со скидкой 20%.

С анонсами спектаклей астраханского театра можно ознакомиться на официальном сайте Псковского театра драмы.

«Большие гастроли» организованы Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» согласно всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.