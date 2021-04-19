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Отелло, Дездемона и богиня инстаграма Марина: обзор театральной недели в Пскове

Спектаклями большой формы порадует зрителей Псковский театр драмы на этой неделе. В афише две яркие комедии и один из самых трагических спектаклей мирового репертуара – дерзкая и оглушительная «Очень громкая премьера», светлая лирическая история «Соседи» и шекспировская трагедия «Отелло».

«Очень громкая премьера». 21 апреля, 19:00

В среду театр приглашает зрителей на эксцентрическую комедию режиссера Талгата Баталова. Популярную французскую комедию «Чай с мятой или с лимоном» режиссер перенес с французской почвы на псковскую, сделав остроумную пародию на антрепризную театральную халтуру.

«Очень громкая премьера» – спектакль, подаренный уважаемым бизнесменом Иваном Ивановичем своему бездарному сыну, осуществить мечту представителя золотой молодежи помогут «профессионалы» – богиня инстаграма Марина (родом, кажется, с Урала), московская звезда Гоша (временно трудоустроен аниматором в Завеличье) и даже актер драмтеатра Дмитрий (немножко пьющий, но кто не пьет?).

«Метель». 22 апреля, 19:00

Хрестоматийную пушкинскую повесть поставила на псковской сцене молодой итальянский режиссер Алессандра Джунтини, подчеркнув мистические мотивы и добавив в спектакль страсти. Самый магический спектакль театра кому-то покажется романтической мелодрамой, кому-то – иронией над чрезмерной чувственностью и сентиментальностью, а кому-то – фаталистической новеллой о роке и предопределении.

«Отелло». 23 апреля, 19:00

«Отелло» в постановке Даниила Безносова – мужская солдатская история, изложенная в современной форме. И даже в будни армейской жизни врываются любовь и страсть. А вслед за ними – коварство и предательство. В спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время. История, рассказанная Шекспиром, универсальна, вечна и актуальна.

Трагический треугольник, замешанный на страсти, клевете и ревности, оживает благодаря любимым актерам псковской публики – Евгению Терских (Отелло), Наталье Петровой (Дездемона), Денису Кугаю (Яго).

«Соседи». 24 и 25 апреля, 19:00

Добрая и светлая комедия о том времени, когда праздники отмечали всем двором, горести делили пополам и даже невесту для сына соседки выбирали сообща. Завязка конфликта – объявление о сносе многоквартирного дома, жильцы которого за десятилетия совместной жизни стали уже родными.

Динамичный, музыкальный спектакль с ностальгическими песнями Леонида Утесова, Георгия Виноградова, Клавдии Шульженко и золотым актерским составом: в спектакле заняты народный артист России Владимир Свекольников, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженные артисты России Сергей Попков и Виктор Яковлев, Нина Семенова и другие артисты.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Также Псковский театр драмы напоминает о работе лектория «Ветка», большая часть мероприятий в котором проходит бесплатно. По понедельникам в Новом зале театра работает кинотеатр «Арзамас», по вторникам свой курс по античной философии читает Артем Верле. В среду свои двери открывает клуб путешествий «Тропы», а на субботу намечена встреча с уличным художником.

Афиша мероприятий на неделю в лектории «Ветка»:

Лекционный курс «Антропология коммуналки». Кинотеатр «Арзамас». 19 апреля, 19:00

Лекция Артема Верле «Телепортация Эпикура: атомы и удовольствие». 20 апреля, 19:00

Лекция Надежды Поповой «Особенности путешествий по исламским странам». 21 апреля, 19:00

Лекция стрит-арт художника Владимира Абиха «Главное в уличном искусстве». 24 апреля, 19:00

Билет на лекцию Артема Верле стоит 150 рублей, на остальные мероприятия «Ветки» вход свободный. За новостями можно следить в соцсетях проекта.

Источник: пресс-служба Псковского театра драмы