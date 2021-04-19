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Компании от трех человек получат скидку на спектакли в Псковском драмтеатре

В апреле Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина объявляет акцию для дружеских компаний – зрители смогут получить скидку 20%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, при покупке трех и более билетов на один спектакль каждый зритель получит скидку 20% на все билеты.

Приобрести билеты со скидкой можно в кассе театра. Предложение распространяется только на апрельский репертуар (любые спектакли до 30 апреля).

Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями и действует на билеты стоимостью от 400 рублей.

«Ходить в театр компанией не только интересно, но и выгодно», - подчеркнули в театре.

Афишу Псковского театра драмы можно посмотреть на официальном сайте.

Театральная касса работает ежедневно с 9.30 до 21.00 с перерывом на обед с 15.00 до 15.30.