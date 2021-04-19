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Псковский театр драмы опубликовал афишу июня

Лучшие артисты Александринского театра, Вениамин Смехов, кабаре в буфете и гастроли Астраханского драмтеатра: что приготовил псковичам в июне театр драмы?

Перед закрытием сезона в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоятся две премьеры – совместный спектакль мэтров сцены Александринского и Псковского драматического театров «Пир» ко дню рождения Пушкина и спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.

Летом на гастроли в Псков приедут два популярных артиста со своими авторскими программами – Вениамин Смехов («Несерьезная исповедь») и заслуженный артист России Михаил Морозов («Баснословный вечер»). А также пять своих спектаклей привезет один из старейших театров России – Астраханский театр драмы.

В июне у псковичей будет возможность посетить все премьеры этого сезона: «Свидетельские показания» (детектив Семена Серзина), «Дни Победы» (документальный секстет Веры Поповой), «Бессонница» (спектакль студентов РГИСИ по творчеству Сергея Есенина). Закроется театральный сезон майской премьерой «Смерть Тарелкина» (спектакль Хуго Эрикссена).

«Маленький театр» в июне приглашает детей на бэби-спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа». Астраханцы же представят спектакль-сказку для семейного простора «Волшебное кольцо» на большой сцене псковского театра.

Безусловно, в афишу вошли спектакли текущего репертуара Псковской драмы – мелодрама «Метель», драма-комикс «Гробница малыша Тутанхамона», драматическая мистификация «Пиковая дама», комедия «Позвольте вам выйти вон!», моноспектакль народного артиста России Владимира Свекольникова «И смех, и грех», музыкально-поэтический диалог артистки Нины Семеновой и музыканта Аркадия Галковского «Цветаева и саксофон».

Билеты на спектакли июня уже в продаже. Изучить анонсы спектаклей и приобрести билеты можно на официальном сайте театра.

Источник: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина