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Премьера совместного спектакля Псковского и Александринского театров состоится в июне

Литературный спектакль «Пир» с участием корифеев псковской и петербургской сцен представят Псковский театр драмы и Александринский театр ко дню рождения Пушкина. Премьера состоится 6 июня в Пскове. Спектакль будет сыгран в этом сезоне только один раз, далее планируется показать «Пир» на сцене Александринского театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Над постановкой работает режиссер Александринки Алексей Демидчик. Спектакль выстраивается вокруг драматургической основы – «Маленьких трагедий» Пушкина, смысловой объем композиции придаст лирика поэта.

В спектакле заняты: народный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Волков, народная артистка России Эра Зиганшина, народный артист России Николай Мартон, заслуженный артист России Сергей Попков, народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России Семен Сытник, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев.

Премьера спектакля состоится на большой сцене Псковского театра драмы 6 июня и будет приурочена ко дню рождения Пушкина.

Спектакль «Пир» – первый совместный проект Национального драматического театра России, который станет отправной точкой творческого взаимодействия двух театров – Псковского и Александринского.

Билеты на премьеру уже в продаже: https://drampush.ru/repertoire/feast.