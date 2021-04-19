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Это талантливо – худрук Псковского театра о предстоящей премьере «Смерть Тарелкина»

«Посмотрели первый акт. Я рад. Скажу, что это талантливо, искренне абсолютно об этом говорю. Считаю, некоторые наши артисты сделали большие роли», - выразил уверенность художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, говоря о запланированной на 12 мая премьере спектакля «Смерть Тарелкина».

Дмитрий Месхиев также поделился мнением, что пьеса Сухово-Кобылина остается актуальной с середины XIX века.

«Это не только первый русский детектив, история о смерти и убийстве, - считает худрук. - Редкое сочетание коммерческой истории с одной стороны, с другой стороны - умное и актуальное, социально современное произведение. Режиссер Хуго Эрикссон эту пьесу адаптировал на 90-е годы. Это он предложил, это был его выбор. Стараюсь идти навстречу режиссерам. Когда рассказал, что хочет сделать, мы сразу согласились».