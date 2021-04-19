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Мы будем первым репертуарным бэби-театром в стране – худрук Псковского театра

Создание первого репертуарного бэби-театра в России на базе Псковского театра драмы планирует его художественный руководитель Дмитрий Месхиев.

«Мы будем первым репертуарным бэби-театром в стране, - сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. - Это несколько почетно. Считаю, что с точки зрения социальной – это очень важная история для нашего театра, благое дело. У нас есть театр кукол и хороший, но этого маловато. Мы избрали эту нишу и никому не мешаем. Да и приятно делать спектакли для самых маленьких, мне это нравится».

Он отметил, что на единственный пока спектакль для малышей от полутора лет «Год жирафа» псковичи регулярно раскупают все билеты, многие приводят детей не по одному разу. Уже в этом месяце состоится премьера спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» в постановке Александры Ловянниковой. За два последующих года театр планирует осуществить еще 8-10 подобных постановок. Для их показов уже выделено особое помещение.

Еще одна ниша, которую планирует занять труппа – ниша музыкального театра. Первая премьера «Постой, паровоз!» пройдет 10 июня, спектакль ставит сам Дмитрий Месхиев.