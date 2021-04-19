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Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоится в Пскове 12 мая

Первую премьеру большой сцены в этом году – спектакль «Смерть Тарелкина» - сыграют в Псковском театре драмы 12, 13, 18 и 22 мая. Над постановкой работает московский режиссер, ученик Римаса Туминаса Хуго Эрикссен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: Игорь Ефименко

По сюжету, чиновник Тарелкин решается на смелую авантюру – инсценирует скоропостижную кончину, тем самым избавляясь от назойливых кредиторов, и готовится шантажировать своего бывшего начальника генерала Варравина. Однако события развиваются совсем не так, как планировал Тарелкин. Теперь его жизни угрожает самая настоящая опасность.

Жутковатая комедия Александра Сухово-Кобылина, наследующая сатирическому гротеску Гоголя и в чем-то предвосхищающая жестокий обэриутский абсурд, всегда манила театр: в сценическую историю «Смерти Тарелкина» вписаны громкие имена Мейерхольда и Товстоногова.

Молодой режиссер Хуго Эрикссен стремится отойти от сценической традиции зловещей комедии масок, прочно приросшей к пьесе Кобылина. Его спектакль – почти бытоподобный реализм. С одним важным исключением: это не историческая реальность 1860-х и не сегодняшний день, а 1990-е, вернее, миф о «лихих девяностых», живущий в массовом сознании и запечатленный в искусстве, преимущественно – в кино, отметили в театре.

«Мне показалось, что взамен гротеска я могу предложить некий постмодернистский ход, а именно – жанровость, то есть разыграть пьесу Сухово-Кобылина как некую криминальную историю из 90-х, которую я бы мог смотреть на VHS в детстве, перевести это в балабановский или тарантиновский ключ, что, на мой взгляд, не является насилием над текстом или издевательством над классикой, а, наоборот, хочется верить, даст изящный и ироничный способ ощутить пульсацию авторского содержания», - описывает свой замысел сам автор спектакля.

Главные роли в спектакле исполнят заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Денис Кугай, Максим Плеханов.

В спектакле также заняты заслуженный артист России Сергей Попков, Валентина Банакова, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Роман Сердюков.

Билеты можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.