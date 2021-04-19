Сцена / Спектакли

Премьеры – и детям, и взрослым: обзор театральной недели в Пскове

Две премьеры представит Псковский театр драмы на этой неделе. 12 и 13 мая состоится первая премьера года на большой сцене – спектакль «Смерть Тарелкина». На выходных новым бэби-спектаклем «Невероятные приключения голубя Петра» откроется «Маленький театр» – уютный зал, где будут играть только детские спектакли.

«Смерть Тарелкина». 12, 13 мая (ПРЕМЬЕРА)

Чиновник Тарелкин решается на смелую авантюру – инсценирует скоропостижную кончину, тем самым избавляясь от назойливых кредиторов, и готовится шантажировать своего бывшего начальника генерала Варравина. Однако события развиваются совсем не так, как планировал Тарелкин. Теперь его жизни угрожает самая настоящая опасность.

Действие пьесы Сухово-Кобылина молодой московский режиссер Хуго Эрикссен переносит в Петербург 1990-х, обыгрывая миф о «лихих девяностых», живущий в массовом сознании.

«Невероятные приключения голубя Петра». 15, 16 мая (ПРЕМЬЕРА)

Однажды весенним утром голубь Петр проснулся на своей родной свалке, отряхнул любимый свитер, сделал зарядку и позавтракал крошками от чипсов. День обещал быть обычным, но тут появились перелетные птицы с рассказами о далеких и увлекательных путешествиях. И голубю Петру захотелось увидеть мир. В Африке его ожидает встреча с фламинго, в Антарктиде – с пингвинами, на Северном полюсе – с тупиком, а в Японии – с мудрой совой. А потом Петр окажется на космодроме Байконур…

Премьерой спектакля откроется «Маленький театр» – новый зал театра драмы, в котором будут идти спектакли для малышей.

«Соседи». 15 мая

Динамичный, музыкальный и смешной спектакль с ностальгическими песнями и золотым актерским составом Псковской драмы. Завязка конфликта – объявление о сносе многоквартирного дома, жильцы которого за десятилетия совместной жизни стали уже родными. Чем закончится эта история? Искрометная комедия о самоотверженных соседях, дружно отстоявших свой старый дом, о любви молодого и застенчивого библиотекаря и дерзкой девушки-строителя.

«Каштанка». 16 мая

Хрестоматийный чеховский рассказ о заблудившейся дворняжке в интерпретации известной артистки театра и кино, режиссера Юлии Пересильд – яркая, эффектная и драматическая рок-история молодой девушки. Продюсер Жорж увидел в простой девчонке по имени Каштанка талант и открыл перед ней двери в мир славы и шоу-бизнеса. Но легко ли Каштанке будет отказаться от старой жизни, в которой были не только лишения, но и дружба, любовь?

Драйв, энергия, музыка и любовь – такие ассоциации вызывает эта история.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Афиша мероприятий на неделю в «Ветке»:

- лекция Ульяны Ледок «Правила жизни на Командорских островах». 12 мая, 19.00;

- лекция кинокритика Алексея Гусева о Даниэле Желене. Показ фильма «Грязь на снегу» (1954, Луис Заславский). 13 мая, 18.00;

- встреча с писателем и издателем Вадимом Левенталем. 14 мая, 19.00;

- «Как бить людей и зарабатывать деньги?». Встреча с бойцом ММА Василием Зубцовым. 15 мая, 17.00;

- «Шли мы, значит, по Любятово…» Мастер-класс Василия Зубцова по самообороне для поэтов и художников. 16 мая, 15.00.

Источник: пресс-служба Псковского театра драмы