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Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» прошла в Псковском театре драмы. ФОТО

В Псковском театре драмы сегодня сыграли первую премьеру большой сцены в этом году – спектакль «Смерть Тарелкина». Над постановкой работал московский режиссёр, ученик Римаса Туминаса Хуго Эрикссен.

По сюжету чиновник Тарелкин решается на смелую авантюру – инсценирует скоропостижную кончину, тем самым избавляясь от назойливых кредиторов, и готовится шантажировать своего бывшего начальника генерала Варравина. Однако события развиваются совсем не так, как планировал Тарелкин. Теперь его жизни угрожает самая настоящая опасность.

Каким увидел спектакль сегодняшний зритель - в фоторепортаже Вадима Боченкова.