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Зрителей, опаздывающих на спектакли Псковского драмтеатра, не будут пускать в зал

Руководство Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина внесло изменения в правила посещения театра. В частности, корректировка коснулась опоздания на спектакль.

По новым правилам, зрители, опоздавшие к началу спектакля, категорически не допускаются в зрительный зал. Исключения не предусмотрены.

«Театр надеется на понимание, ведь люди, вошедшие в зал во время идущего спектакля, помешают как артистам, так и сидящей в зале публике», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Двери Псковского драмтеатра для зрителей открываются за час до спектакля, а вход в зрительный зал начинается после первого звонка. Зрителям рекомендуют приходить на спектакль заранее: в ожидании первого звонка можно расположиться в фойе, устроить небольшую фотосессию, выпить чашечку кофе в театральном буфете, изучить программку.

«Правила посещения необходимо соблюдать, чтобы вечер в театре оставил самые приятные впечатления», - подчеркнули в театре.