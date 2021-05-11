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Первый бэби-спектакль прошел в псковском театре драмы

Премьера бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» в Псковском театре драмы открылся новый зал, «Маленький театр», где будут проходить спектакли для малышей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Главный герой истории, голубь Петр, покорил зрителей. Дети эмоционально реагировали, сопереживали героям, порывались помочь. «Нашей премьерой открылся “Маленький театр”, у нас был полный зал, – поделилась режиссер спектакля Александра Ловянникова. – Наши маленькие зрители смотрели, смеялись, пританцовывали, называли некоторых персонажей даже раньше, чем актеры. Интересно, что взрослые тоже смотрели с интересом, фотографировали, снимали видео. Спектакль со зрителями – это совсем другая история, особенно когда спектакль детский, потому что реакция маленького зрителя – это то, что никак нельзя предугадать и подделать».

В бэби-спектакле «Невероятные приключения голубя Петра» персонажи – куклы, но анимируют их драматические артисты театра. «Спектакль прошел потрясающе! Я в приподнятом настроении, – рассказала актриса Анна Шуваева. – Дети были невероятные: умные, любознательные, с чувством юмора. Все, что мы задумывали, сработало. Мне кажется, что спектакль прошел превосходно, и я счастлива. Думаю, что дети тоже. Я надеюсь, что мы отыграем еще много таких замечательных спектаклей».

При этом артисты отмечают, работа в детских спектаклях требует особой концентрации и отдачи. «Дети непредсказуемы. Это такая мощная и живая энергия! Если ты не играешь с полной отдачей, если им неинтересно, то есть вероятность, что спектакль ты не доиграешь: если ребенку не интересно, он не будет смотреть. Со стороны все кажется легко и весело, но это огромный труд. И после каждого спектакля я выхожу мокрая, но всегда наполнена самыми светлыми чувствами, потому что дети дарят радость и восторг», – добавила Анна Шуваева.

В пресс-службе театра отметили, что спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» – первая постановка пьесы известного драматурга Юлии Поспеловой, чьи тексты ставились во многих театрах страны, в том числе в МХТ им. А.П. Чехова. Автор пьесы присутствовала на премьере.

В этом месяце «Маленький театр» приглашает зрителей на спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» (23 и 30 мая) и «Год Жирафа» (22 и 29 мая).