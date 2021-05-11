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Артист Андрей Кузин: Я всегда пытаюсь защищать своих героев

«Я всегда пытаюсь защищать своих героев», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове артист Псковского драмтеатра, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин. Он поделился с радиослушателями своими впечатлениями о премьерном спектакле «Смерть Тарелкина», поставленном режиссером Хуго Эрикссеном по пьесе Сухово-Кобылина.

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Андрей Кузин сыграл в постановке бывшего начальника Тарелкина - генерала Максима Кузьмича Варравина (он же капитан Полутатаринов). «Он обычный человек, который попал в ситуацию. У него пропали секретные документы, и он должен их найти, чтобы не попасть в более жесткую ситуацию», - рассказал о своей роли Андрей Кузин. Артист также не исключил, что если бы правда о пропавших документах раскрылась и все узнали бы о его махинациях, то этот герой оказался бы на месте Тарелкина. «Варравина точно так же могли положить в гроб, только другие, вышестоящие люди, - полагает гость студии. - Он тоже человек, который боится. Как и любой человек, которого где-то поджимают».

Кроме того, Андрей Кузин поделился впечатлениями о том, как сделан спектакль. Напомним, одной из его «фишек» стало использование грузовых контейнеров для организации игрового пространства. «Пространство контейнера не дает артистам возможности играть широко, как на сцене. Нас сузили до минимализма, и нам приходилось играть не столько руками (пластикой — ред.), сколько передавать внутреннее состояние - что ты думаешь, что чувствуешь — эмоциями. И на видеокамере любое поднятие брови или взмах головы хорошо видны», - заметил Андрей Кузин.

По его словам, «Смерть Тарелкина» в интерпретации режиссера Хуго Эрикссена — это «неплохой спектакль для практической работы» артистов. «В моей практике такого еще не было. А здесь контейнеры, камеры, крутится что-то. И чувствуешь себя в этом пространстве свободным и раскованным», - поделился Андрей Кузин.

Между тем актер Денис Кугай, сыгравший в спектакле роль Тарелкина, считает, что в итоге получился «просто блестящий ансамбль». В постановке, по его словам, оказалось очень много деталей, которые делают персонажей «любопытными». Тот же Тарелкин представляют собой «сгусток неприятных качеств, которые нелегко увидеть в зеркале, и в этом его органика», отметил артист.

Интересным ходом он также назвал изменение финала: его героя кладут в гроб и накрывают крышкой, а умрет он там или его выпустят, неизвестно.

Кроме того, по мнению Дениса Кугая, Хуго Эрикссен поступил верно, не став иллюстрировать смысл пьесы Сухово-Кобылина. «Потому что много режиссеров иллюстрировали смысл. А хотелось предоставить возможность зрителю этот смысл для себя вычленить и приложить к себе. Поэтому постановка производит угрюмый и мрачный, не совсем комедийный эффект. Кто-то смеялся всю дорогу, кто-то смеялся мало, а кто-то вообще не смеялся, потому что смеяться было страшно», - добавил гость студии