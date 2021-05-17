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На спектакль «Особо любящий таксист» приглашают псковичей

Спектакль «Особо любящий таксист» по комедийной пьесе Рэя Куни поставит псковский молодежный театр «Ахтеатр» 21 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила режиссер и художественный руководитель театра Татьяна Комиссаровская.

«В основе сюжета – любовный треугольник. Англичанин Джон Смит работает таксистом и как примерный семьянин живет с женой. А точнее – сразу с двумя. Законные супруги Смита Мэри и Барбара обитают на соседних улицах и вот уже три года не догадываются о существовании друг друга. С одной из них Джон обвенчан, с другой расписан. У мужчины график посещения жен, который ни разу не дал сбой. Жизнь таксиста расписана до секунды, он с трудом выкраивает время на сон. И все бы ничего, если бы не происшествие, из-за которого таксист попадает в больницу. Маленькое недоразумение со спасенной от хулиганов старушкой выбивает героя из его тщательно продуманного графика. Этот форс-мажор путает ему все карты, ведь теперь ему предстоит определиться, кто из женщин для него истинная жена...» - анонсируют спектакль на сайте ГКЦ.

Над костюмами актеров работала профессиональный театральный художник из Санкт-Петербурга Елена Сазонова, которая делала костюмы и декорации для Александринского и Мариинского театров. Декорации к комедии создавал студент второго курса Псковского колледжа искусств Матвей Пономарев. В постановке также принимала участие хореограф, преподаватель колледжа искусств Ирина Алексеева.

«Комедия "Особо любящий таксист" - большой анекдот, он неразрывен от начала до финала. Автор настолько увлекает зрителя своим сочинительством, что невозможно отойти от сюжета», - рассказала Татьяна Комиссаровская.

Билеты можно приобрести в кассе ГКЦ или онлайн.