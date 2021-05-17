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Бэби-спектакль «Год Жирафа» покажет псковский театр 22 мая

Бэби-спектакль Псковского театра драмы «Год Жирафа» впервые пройдет в «Маленьком театре» в субботу, 22 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, это уже второй бэби-спектакль, который будет показан в новом театральном зале для самых маленьких зрителей.

«Год Жирафа» - это история о юном Жирафе, который открывает для себя, как устроен мир. Жираф, небольшая плюшевая игрушка, «оживляемая» актерами, вместе с маленькими зрителями узнает, что такое времена года и чем они отличаются друг от друга. Малыши увидят, как весной распускаются цветы, как приятно провести время у воды летом, как осенью деревья сбрасывают листья, а зимой выпадает снег и можно лепить снеговика, рассказали в театре.

«Год Жирафа» – первый бэби-спектакль Псковского театра драмы, его премьера прошла несколько лет назад. Большой интерес к этой истории показал, что у жителей города есть потребность в репертуарном «Маленьком театре». В данный момент в бэби-театре будут идти два спектакля – «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра», поставленные режиссером Александрой Ловянниковой. «Год Жирафа» будет интересен детям от полутора лет, «Невероятные приключения голубя Петра» – от двух лет.

«"Маленький театр" находится во втором здании, расположенном за театром. Найти его можно по указателю "Новый зал". На наших спектаклях малыши сидят на подушках на полу. Взрослые могут сесть вместе с ребенком или устроиться на мягких скамейках рядом. Советуем вам приходить в одежде, в которой будет комфортно сидеть на подушке, и обращаем ваше внимание, что у нас на спектакле принято снимать уличную обувь», - добавили в пресс-службе театра.

В эти выходные «Маленький театр» приглашает зрителей 22 мая в 11.00 и 14.00 на спектакль «Год Жирафа», 23 мая в 11.00 и 14.00 – на спектакль «Невероятные приключения голубя Петра».

Билеты можно приобрести в кассе театра или на официальном сайте театра.