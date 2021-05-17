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Бенефис заслуженной артистки России пройдет в Псковском драмтеатре

Бенефис Ирины Смирновой по случаю присвоения звания заслуженной артистки России состоится в Псковском театре драмы 23 мая. В этот день зрителей приглашают на спектакль «Жанна», в котором актриса играет главную роль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Напомним, что 11 мая указ о присвоении почетного звания псковской артистке подписал президент Владимир Путин.

В этом году Ирина Смирнова отмечает юбилей творческой деятельности – 35 лет актриса состоит в труппе Псковского театра драмы, на ее счету уже более 90 ролей.

Сегодня артистка играет в спектаклях «Жанна», «Свидетельские показания», «Очень громкая премьера», «Таланты и поклонники», «Село Степанчиково и его обитатели», «Метель», «Ревизор», выходит к публике со своим моноспектаклем «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».

23 мая в 19:00 зрителям представится возможность посмотреть спектакль «Жанна» с Ириной Смирновой в главной роли и поздравить артистку с новым званием. «Не забудьте взять с собой цветы!» - обратились к псковичам в театре.

Подробности о спектакле можно узнать на официальном сайте театра.