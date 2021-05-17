Сцена / Спектакли

Островский под «Нирвану» и Достоевский под «Рамштайн»: обзор театральной недели в Пскове

Чуть больше месяца осталось до конца театрального сезона, поэтому Псковский театр драмы старался сделать как можно более разнообразной и насыщенной майскую афишу.

На этой неделе псковичей приглашают на спектакли по классике, на комедию «Соседи», на документальный секстет «Дни Победы», на поэтический спектакль по творчеству Северянина. В выходные дни будет работать «Маленький театр» для самых юных зрителей. Пушкинский театр представляет обзор недели с 24 по 30 мая.

«Таланты и поклонники». 25 мая, 19:00

Спектакль по классической пьесе Островского о любви, о мечтах и о выборе, делать который приходилось каждому из нас.

С кем останется актриса Негина: с бедным женихом – студентом, который готовит ее к порядочной жизни, – или с таинственным меценатом, который обещает ей роскошь и головокружительный актерский успех?..

В роли Александры Негиной – лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Линда Ахметзянова, в роли Великатова – артист Евгений Терских.

«Дни Победы». 26 мая, 19:00

Спектакль, в основе которого документальная пьеса с воспоминаниями о войне, отличается особой организацией пространства: артисты вместе со зрителями находятся за столиками и от первого лица, буквально глядя вам в глаза, рассказывают о том, как они встретили новость о начале войны, что пережили в эти годы, как радовались вести о победе.

Уникальный спектакль Псковского театра драмы с невыдуманными монологами о войне, с игрой артистов на расстоянии вытянутой руки от зрителя и живой вокальной музыкой.

«Село Степанчиково и его обитатели». 27 мая, 19:00

В этом спектакле, который поставил по повести Достоевского Петр Шерешевский, немало вызывающего и дерзкого, но это не мешает зрителям задать себе серьезные вопросы. Что заставляет людей придумать себе тирана? Почему человек не находит в себе силы противостоять злу? И готов ли человек отказаться от своей страстной любви, преклоняясь перед самодуром?

В главных ролях – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин.

«Метель». 28 мая, 19:00

Влюбленность кружит голову, а метель играет судьбами героев. Пленительная, магическая, а в чем-то трогательно-смешная история любви и прозрения.

Сюжет «Метели» всем известен из школьной программы: барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу по воле роковой судьбы попадает другой человек. Эту историю воплотила на псковской сцене итальянский режиссер Александра Джунтини.

«Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». 29 мая, 19:00

Моноспектакль заслуженной артистки России Ирины Смирновой. Спектакль страстный и изящный, спектакль-размышление и спектакль-восхищение, красивый, музыкальный рассказ об одном из самых удивительных, скандальных, модных и противоречивых поэтов Серебряного века.

«Соседи». 30 мая, 19:00

Добрая и светлая комедия о том времени, когда праздники отмечали всем двором, горести делили пополам и даже невесту для сына соседки выбирали сообща. Завязка конфликта – объявление о сносе многоквартирного дома, жильцы которого за десятилетия совместной жизни стали уже родными.

Динамичный, музыкальный спектакль с ностальгическими песнями Леонида Утесова, Георгия Виноградова, Клавдии Шульженко и золотым актерским составом. В спектакле заняты народный артист России Юрий Новохижин, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженные артисты России Сергей Попков и Виктор Яковлев.

Детская афиша

В репертуаре «Маленького театра», открывшегося в этом месяце, уже два бэби-спектакля. Это небольшой зал, где малыши сидят на мягких подушках. Взрослые могут сесть вместе с ребенком или расположиться на скамейках рядом. В учреждении отметили, что детские спектакли развивают фантазию ребенка и вовлекают малыша в таинственный мир театра.

«Год Жирафа». 29 мая, 11:00 и 14:00

Юный Жираф познает этот мир, и вместе с ним малыши учатся быть внимательнее к окружающей природе и открывают чудесные свойства привычных вещей.

«Невероятные приключения голубя Петра». 30 мая, 11:00 и 14:00 (Премьера)

Голубь Петр отправляется в увлекательное и красивое путешествие по разным странам, знакомится с разными птицами и явлениями природы.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Также Псковский театр драмы напоминает о работе лектория «Ветка», клуба путешествий «Тропы» и киноклуба «Молоко и Сено».

Афиша мероприятий на неделю в «Ветке»:

Показ фильма Камиля Хардина «Река в конце деревни». 25 мая, 19:00

Встреча с художником Андреем Свибовичем «Для чего созданы “33 КОАНА ДЛЯ ХУДОЖНИКА?”». 28 мая, 19:00

Встреча с путешественником Иваном Ширяевым «От Кореи до Карелии: путешествие по ВСЕМ городам России». 30 мая, 18:00

Источник: пресс-служба Псковского театра драмы