Сцена / Спектакли

Премьера первого совместного спектакля Псковского и Александринского театров состоится 6 июня

Первый совместный проект – литературный спектакль «Пир» по мотивам произведений Пушкина – представят Александринский и Псковский театр драмы в день рождения поэта, 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«"Пир" – первый совместный спектакль двух российских театров, объединивших в 2021 году свои творческие судьбы. На сцене только корифеи, мэтры, живые легенды обеих трупп. Режиссер Алексей Демидчик назвал свою работу «литературным спектаклем», тем самым подчеркнув внимание к художественному слову, актерскому чтению стихотворного текста, мастерским владением которым всегда славились артисты обоих театров. Впрочем, публику ожидает вовсе не чтецкий концерт, а полноценное сценическое произведение со своим внутренним драматическим сюжетом», - рассказали в пресс-службе.

«В "Пире" царит слово Пушкина, его "Маленькие трагедии" и стихотворения разных лет – от программных ("Брожу ли я вдоль улиц шумных", "Из Пиндемонти") до блестящих мелочей вроде едких эпиграмм. Остроумный монтаж пушкинских текстов превращает спектакль в диалог (не случайна аналогия с платоновским "Пиром") о жизни и смерти, искушениях молодости и разочарованиях зрелости, любви и чести, творчестве и вдохновении. В чем-то шутливый и пародийный, а в чем-то предельно искренний, даже исповедальный, спектакль станет для зрителя не только мастер-классом актерской виртуозности, но и поводом к размышлению о самом важном», - отметили в театре.

На одну сцену выйдут легенды Александринского театра – народный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Волков, народная артистка России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Эра Зиганшина, народный артист России, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Николай Мартон, заслуженный артист России Семен Сытник и мэтры псковской сцены – народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России Сергей Попков, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев.

Премьера спектакля «Пир» состоится на большой сцене Псковского театра драмы 6 июня, в день 222-летней годовщины со дня рождения Пушкина.

В этом сезоне спектакль будет сыгран всего один раз. Далее планируется показать «Пир» на сцене Александринского театра.

Билеты уже в продаже в кассе и на сайте театра.