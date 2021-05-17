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Сцена / Спектакли

Знаменитую артистку увидят псковичи в спектакле «Пир»

28.05.2021 13:01|ПсковКомментариев: 1

Одной из участниц актерского ансамбля первого совместного спектакля Александринского театра и Псковского театра драмы «Пир» по произведениям А. С. Пушкина станет народная артистка России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», премий Станиславского и Стржельчика Эра Зиганшина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Эра Зиганшина родилась в Казани, училась в Ленинграде – в театральной студии БДТ под руководством Георгия Товстоногова. Признание снискала, будучи актрисой ленинградского Театра имени Ленинского Комсомола (ныне – «Балтийский дом») и играя в спектаклях выдающегося режиссера Геннадия Опоркова: Пилар в «По ком звонит колокол Э. Хемингуэя (1976), Галина в «Утиной охоте» А. Вампилова (1977), Мария в «Деньгах для Марии» В. Распутина (1978), Софья в «Последних» М. Горького (1980) и Аркадина в «Чайке» А. Чехова (1982).

«После кончины Опоркова Зиганшина ненадолго перейдет в Театр комедии, где выступит в нескольких спектаклях Юрия Аксенова, в частности, сыграет Зою Денисовну Пельц в "Зойкиной квартире" (1989) М. Булгакова. Но вскоре уедет работать в Москву: будет роль в "Цене" А. Миллера в театре "У Никитских ворот", а вскоре и работа с Романом Виктюком в спектакле "Фердинандо" по А. Ручелло. Однако настоящим триумфом стало сотрудничество Зиганшиной с режиссером Генриеттой Наумовной Яновской: речь о роли Кабанихи в знаменитой "Грозе (1997) по пьесе А. Островского в Московском ТЮЗе. Сложный, неоднозначный образ, созданный актрисой, стал осевым в спектакле и принес Эре Гарафовне столь престижные награды, как театральные премии имени Станиславского и Стржельчика. В 2003 году случилась еще одна важная роль – Валентина в "Валентиновом дне" И. Вырыпаева в режиссуре Виктора Рыжакова. В 2000-х Зиганшина возвращается к сотрудничеству с театром своей молодости – "Балтийским домом", где играет Кручинину в "Без вины виноватых" А. Островского (1999, реж. В. Туманов), Ханни в "Чокнутых королевах" Д. Калля (2005, реж. О. Субботина), Бабушку в "Похороните меня за плинтусом" П. Санаева (2007, реж. И. Коняев, эта роль принесла актрисе премию "Золотой софит"), Ольгу Берггольц в "Ольге. Запретном дневнике" Е. Черной (2010, реж. И. Коняев). Особняком стоит проект Андрея Могучего и Евгения Гришковца "Пьеса, которой нет" (2001), в котором актеры "Чайки" Опоркова (в том числе, и Эра Гарафовна – Аркадина) импровизировали на волне памяти о легендарном спектакле», - рассказали в пресс-службе.

С 2011 года России Эра Зиганшина служит в труппе Александринского театра. Здесь она исполнила роль Бабушки в «Литургии Zero» худрука театра Валерия Фокина по мотивам «Игрока» Ф. Достоевского (2012) и получила за нее «Золотую маску» (а заодно и «Золотой софит»). В 2017-м приняла участие в спектакле Виктора Рыжакова «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» по В. Вишневскому, который был признан, по версии «Золотой маски», лучшим драматическим спектаклем большой формы в России.

«Отношения с кино у Эры Зиганшиной складывались не так радужно, - продолжили в театре. - После яркого дебюта в образе Маленькой разбойницы в "Снежной королеве" (1966, реж. Г. Казанский) актриса долго не снималась в крупных ролях. Однако в итоге фильмография Зиганшиной выглядит достаточно внушительной: "Небесные ласточки", "У тебя есть я", "Воспоминания без даты", "Человек со свалки", "Невозвращенец", "Год собаки", "Цветы календулы", "Не делайте бисквиты в плохом настроении", "Антонина обернулась", "Путина", "Пока он летал…", "Пробуждение", "Почти семейный детектив", "Синдром отложенного счастья" и многие другие кинокартины».

6 июня псковская публика сможет встретиться с народной артисткой России Эрой Зиганшиной в спектакле Алексея Демидчика «Пир». Премьера спектакля приурочена к 222-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Узнать подробности о спектакле «Пир» и купить билеты можно на официальном сайте театра.

Теги: #театр #псков #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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