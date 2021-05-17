Сцена / Спектакли

Знаменитый Атос из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» в Пскове: обзор театральной недели

Лето, каникулы и… Пушкин! Первая неделя июня традиционно проходит под знаком Пушкина. Пушкинский день, эта значимая дата в истории русской литературы и культуры, в Псковской области всегда отмечался с особой теплотой. В этом году масштабное празднование на поляне в Михайловском не состоится, поэтому Псковский театр драмы предлагает горожанам провести Пушкинские дни в городе, тем более что в афише театра есть несколько уникальных событий.

«Несерьезная исповедь» Вениамина Смехова. 1 июня, 19:00

Вениамин Смехов, кумир нескольких поколений зрителей, легендарный артист театра и кино, прославленный актер московского Театра на Таганке, знаменитый Атос из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», умнейший, интереснейший собеседник, выступит в Пскове.

Уникальная возможность побывать на творческом вечере великого артиста.

«Метель». 2 июня, 19:00

С середины недели Псковский театр драмы предлагает уже настраиваться на пушкинский лад и приглашает зрителей на спектакль «Метель». Хрестоматийную повесть перенесла на псковскую сцену молодой итальянский режиссер Алессандра Джунтини. Метель закручивает героев этой красивой и таинственной истории в своем вихре, вовлекая каждого сидящего в зале.

«Гробница малыша Тутанхамона». 3 июня, 19:00

Женщина-аллигатор уже выходит на охоту за сердечком малыша Тутанхамона, а Псковский театр драмы надеется добраться до глубины души своего зрителя, рассказав эту печально-просветляющую историю о холодности и бесчувствии ближнего, за которыми скрывается большая любовь, стоит лишь взглянуть в глаза друг другу.

Художницу Джейн номинируют на самую престижную премию для авторов комиксов. В тот же день она теряет свою дочь Атланту. Абстрагируясь от реальности, Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни о маленьком Тутанхамоне, которого недостаток любви и материнской заботы превращает в диктатора и тирана.

Спектакль для зрителей старше 18 лет.

«Пиковая дама». 4 июня, 18:00

Как легко азарт перетекает в безумие, а алчность толкает на вероломство. Главное, чтобы пиковая дама не подвела, а то мнимое богатство превратится в пыль. Драматическая мистификация по одной из самых любимых читателями пушкинской повести снова в афише театра.

В роли графини в пятницу – старейшая актриса театра Мирра Горская.

«Пир». 6 июня, 19:00 (Премьера)

Впервые на одной сцене сойдутся живые легенды двух театров – Псковского театра драмы и Александринского театра.

В «Пире» царит слово Пушкина. Остроумный монтаж его текстов превращает спектакль в диалог о жизни и смерти, искушениях молодости и разочарованиях зрелости, любви и чести, творчестве и вдохновении.

Театр призывает не пропустить это уникальное событие, поскольку премьера будет сыграна лишь один раз в сезоне, в день рождения Пушкина.

Детская афиша

«Маленький театр» снова работает для зрителей и в субботу, и в воскресенье, приглашая малышей в увлекательное путешествие вместе с дружелюбными героями.

5 июня в 11:00 и 14:00 юных зрителей и их родителей приглашают на «Невероятные приключения голубя Петра». 6 июня в 11:00 пройдет показ спектакля «Год Жирафа».

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра. Напоминаем, что до конца этой недели студенты могут купить билеты на спектакли июня с 50% скидкой.

Источник: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина