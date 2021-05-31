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Псковский театр предлагает зрителям скидки на билеты

Псковский драматический театр напоминает зрителям о действующих скидках на билеты перед закрытием 115-го театрального сезона и отпуском, который начнется 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.





Скидки для студентов

До 6 июня включительно студенты могут купить билеты на спектакли до конца сезона за полцены. 50-процентную скидку можно получить в кассе, предъявив студенческое удостоверение. В остальное время в театре действует постоянная скидка для студентов – 20% на репертуарные спектакли.

Анкеты в кассе

Зрители, заполнившие короткую анкету в кассе театра, получат скидку 20% на спектакли июня. Акция будет действовать весь месяц.

Скидки пользователям соцсетей

Зрителям, предпочитающим онлайн-покупку билетов, театр предлагает присоединиться к акции в соцсетях. Чтобы получить промокод на скидку 20%, достаточно написать на своей странице пост о Пушкинском театре, сопроводив запись хештегом #drampushonelove. Напишите в посте о ваших любимых спектаклях и артистах, это будет и приятно, и полезно для тех, кто еще только собирается стать зрителем.

Коллективные заявки

Организациям театр предлагает скидку на коллективные заявки – 20% или 25%. Заявку можно подать, связавшись с менеджером по телефону +7 (921) 003-15-51.

Перечисленные спецпредложения не распространяются на два спектакля: спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» и «Баснословный вечер» заслуженного артиста России Михаила Морозова.

Касса театра работает ежедневно с 9:30 до 21:00 с перерывом на обед с 15:00 до 15:30. С афишей можно ознакомиться на официальном сайте театра.