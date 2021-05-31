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Четыре премьеры увидели зрители Псковского драмтеатра в уходящем 115-м сезоне

Четыре премьеры выпустил Псковский драмтеатр в уходящем 115-м сезоне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 4 июня арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

Так, на псковской сцене увидели свет: «Дни Победы» (режиссер Вера Попова), «Свидетельские показания» (Семен Серзин), «Смерть Тарелкина» (Хуго Эрикссен) и «Невероятные приключения голубя Петра» (Александра Ловянникова). Кроме того, напомним, 6 июня на большой сцене драмтеатра будет представлен совместный проект корифеев Александринки и Псковского драмтеатра «Пир» по мотивам произведений Пушкина. Режиссер — Алексей Демидчик, а 10 июня в помещении буфета состоится спектакль-кабаре «Постой, паровоз» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева.

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Добавим также, что в этом году в Псковском театре был открыт новый зал — помещение для камерных спектаклей, кинопоказов, лекций и мастер-классов, а также Маленький театр — помещение для бэби-спектаклей, а вскоре преобразится и буфет. Дмитрий Месхиев выразил надежду, что в новом сезоне в бэби-театре выйдет четыре премьеры. Они будут рассчитаны не только на самых маленьких, но и на юных зрителей подросткового возраста.

Напомним, в июне состоятся две премьеры (совместный спектакль с Александринским театром «Пир», спектакль-кабаре Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!») и обменные гастроли с Астраханским драматическим театром.