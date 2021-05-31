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Режиссер спектакля «Пир»: Псковичи почувствуют упоение поэзией, как вином

Название спектакля «Пир», в первую очередь, отсылает к одной из «маленьких трагедий» А. С. Пушкина, рассказал режиссер Александринского театра, режиссер-постановщик спектакля «Пир» Алексей Демидчик в прямом эфире радио «Эхо Москвы».

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«Названия у пьесы громкое - "Пир во время чумы". Оно применимо ко всему, что не увидишь, крылатое выражение такое. Первоначальным замыслом у меня было создать спектакль на основе пира. Пира во время чумы. Но сейчас, во время репетиций, все немного поменялось», - рассказал Алексей Демидчик.

Пир сохранится только в названии спектакля, но он, как отмечает режиссер, остается частью сценического действа и будет служить для зрителей отсылкой к определенному семантическому полю. «Сегодня вечером зрители театра посетят пир одновременно в честь дня рождения Пушкина и почувствуют упоение поэзией, как вином. Возможно, этот смысл не сразу читается, но я закладывал именно его», - добавил Алексей Демидчик.

Артист Александринского театра Игорь Волков отметил, что в спектакле практически нет персонажей, а действие строится не на взаимоотношениях героев из маленьких трагедий. Из маленьких трагедий взяты определенные сцены, монологи и диалоги, но они исполняются вне контекста предлагаемых обстоятельств. Делается это не в концертном варианте, но и не как классический спектакль. Кроме того, посетители театра услышат еще много стихотворений Пушкина в исполнении артистов псковского театра, рассказал режиссер.

«У меня в планах прочитать монолог Сальери и диалог Фауста и Мефистофеля, в котором роль Фауста исполнит замечательный псковский артист Виктор Яковлев», - поделился Игорь Волков.