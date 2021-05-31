Режиссер спектакля «Пир»: Псковичи почувствуют упоение поэзией, как вином

Название спектакля «Пир», в первую очередь, отсылает к одной из «маленьких трагедий» А. С. Пушкина, рассказал режиссер Александринского театра, режиссер-постановщик спектакля «Пир» Алексей Демидчик в прямом эфире радио «Эхо Москвы».
Пир сохранится только в названии спектакля, но он, как отмечает режиссер, остается частью сценического действа и будет служить для зрителей отсылкой к определенному семантическому полю. «Сегодня вечером зрители театра посетят пир одновременно в честь дня рождения Пушкина и почувствуют упоение поэзией, как вином. Возможно, этот смысл не сразу читается, но я закладывал именно его», - добавил Алексей Демидчик.
Артист Александринского театра Игорь Волков отметил, что в спектакле практически нет персонажей, а действие строится не на взаимоотношениях героев из маленьких трагедий. Из маленьких трагедий взяты определенные сцены, монологи и диалоги, но они исполняются вне контекста предлагаемых обстоятельств. Делается это не в концертном варианте, но и не как классический спектакль. Кроме того, посетители театра услышат еще много стихотворений Пушкина в исполнении артистов псковского театра, рассказал режиссер.
«У меня в планах прочитать монолог Сальери и диалог Фауста и Мефистофеля, в котором роль Фауста исполнит замечательный псковский артист Виктор Яковлев», - поделился Игорь Волков.