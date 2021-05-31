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«Подстрочник»: О классическом театре, «Пире» и фигуре Пушкина. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая в эти минуты вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 июня. Сегодня ведущая Дина Дабришюте предложила радиослушателям поговорить о литературном спектакле «Пир» по мотивам «Маленьких трагедий» и поэзии Пушкина. Это первый совместный проект корифеев Александринского театра и Псковского театра драмы, объединивших в 2021 году свои творческие судьбы.

В спектакле заняты восемь артистов: четыре наших, четыре александринских. Спектакль будет сыгран в этом сезоне только один раз – 6 июня на большой сцене псковского театра, а затем его планируется показать в Санкт-Петербурге. Своими впечатлениями от постановки сегодня в студии поделились режиссер Александринского театра, режиссер-постановщик спектакля «Пир» Алексей Демидчик и народный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», артист Александринского театра Игорь Волков.

Чем может удивить Пушкин современного зрителя? Кому интересен классический театр? Как поставить спектакль в условиях коронавируса? Подробнее об этом и многом - сегодня в выпуске.