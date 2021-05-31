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Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр начал продавать билеты на август по сниженным ценам

08.06.2021 11:49|ПсковКомментариев: 0

Детективом «Свидетельские показания» откроется новый 116-й театральный сезон в Пскове. Псковский драмтеатр опубликовал афишу на август и обнародовал новые цены на билеты, которые стали на 30% дешевле.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, в новом сезоне билеты на спектакли большой формы будут стоить от 200 до 650 рублей, а входной билет на камерный спектакль «Свидетельские показания» обойдется зрителям в 500 рублей.

Откроет новый сезон 19 августа зрительский хит – философский детектив «Свидетельские показания» в постановке Семена Серзина. Главный герой «Свидетельских показаний» – таинственно погибший писатель Александр Виват, а точнее, его образ, оставшийся в памяти «свидетелей». Каким он был человеком – добрым или злым, спокойным или вспыльчивым, был успешным автором детективов или не мог написать и главы, – попытаются выяснить зрители, сопоставив высказывания разных людей, отметили в театре.

21 августа в театральной афише спектакль Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского. Режиссер нашумевшего «Ревизора» в этой работе не чуждается аллюзий на сегодняшний день, перемещая классический текст в полуфантастическое пространство. «Сочиняя спектакль, мы исследовали природу рабского тоталитарного сознания. Что заставляет людей придумать себе тирана, поверить в него, наделить его силой собственной веры? И потом бороться с ним, жаждать свободы... И самим быть плоть от плоти этой тирании», - раскрывает Петр Шерешевский свой замысел.

24 августа зрителям представится возможность посмотреть и первый спектакль этого режиссера, поставленный в нашем театре, – спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Ревизор». Как преломляется сюжет знаменитой пьесы Гоголя в современном театре, насколько актуально звучит классический текст? Псковский «Ревизор» – своеобразный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты. В спектакле немало социальной сатиры, примет нашего времени, киноцитат и популярных мемов, однако они не закрывают от зрителя главной мысли: продать душу силам зла совсем нетрудно, можно даже не расписываться кровью – и не заметить, как потерял самое дорогое, рассказали в театре

26 августа зрителей приглашают на самую известную трагедию в мировой драматургии – «Отелло». В постановке Даниила Безносова это мужская солдатская история, изложенная в современной форме, в соизмеримой нашему времени трактовке. При этом в спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время, история, рассказанная Шекспиром, универсальна, вечна и актуальна, заметили в театре.

28 августа, в субботу, театр приглашает зрителей на добрую и по-хорошему незамысловатую комедию «Соседи», которая уже пять лет дарит хорошее настроение псковской публике. Динамичный, музыкальный спектакль с ностальгическими песнями Леонида Утесова, Георгия Виноградова, Клавдии Шульженко и золотым актерским составом.

Афиша опубликована на официальном сайте: https://drampush.ru/afisha.

Теги: #Псковский театр драмы #афиша
Источник: Псковская Лента Новостей
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