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Дмитрий Месхиев рассказал о премьерах псковского театра в грядущем сезоне

В следующем сезоне Псковский театр драмы ожидают 3 новых спектакля иногородних режиссеров и еще несколько работ местных режиссеров. Об этом художественный руководитель Псковского драмтеатра - директор Дмитрий Месхиев рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Спектакль художественного руководителя Астраханского драматического театра Александра Огарева станет итогом сотрудничества в рамках проекта «Большие гастроли». Познакомиться с другими работами астраханской труппы псковские зрители смогут во время гастролей театра с 24 по 27 июня, а увидеть пьесу иногороднего режиссера на псковской сцене можно будет в середине будущего театрального сезона.

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Дмитрий Месхиев прокомментировал выбор Астраханского драмтеатра как партнера по проекту «Большие гастроли»: «Нам было интересно, как на нас будет реагировать астраханская публика, и нам было интересно привезти сюда спектакль того же режиссера, который позже будет ставить постановку у нас. Кроме того, астраханский театр - один из самых старых в стране, его история насчитывает уже больше 100 лет. Мы тоже старый театр. Получается, что мы нашли друг друга еще и в этом плане».

Также Дмитрий Месхиев проанонсировал премьеры театра, которые псковский зритель увидит до нового года. Среди них несколько постановок бэби-театра - «Любимый слон» (для детей от 4 до 7 лет) и два спектакля для детей 2-5 лет. Кроме того, работать с псковскими артистами над взрослыми постановками приедут главный режиссер башкирского театра Айрат Абушахманов со спектаклем «Пленные духи» по пьесе братьев Пресняковых и режиссер из Якутии Сергей Потапов с «Зойкиной квартирой» Булгакова.

Кроме того, в конце октября Дмитрий Месхиев покажет спектакль «Сережа очень тупой» по произведению Дмитрия Данилова, а в ноябре зрителей ожидает еще один музыкальный спектакль. На сцену выйдет ансамбль «Будимир», который исполнит песни военных лет и военную лирику (предусмотрено анимационное сопровождение). Не останется псковский зритель и без новогодней истории.

Приятно удивит псковичей и Пушкинский фестиваль, который пройдет в областном центре со 2 по 11 сентября. «Надеемся, что сможем показать спектакль с участием Константина Райкина и, конечно, спектакли петербургских театров», - приподнял завесу тайны худрук псковского театра.

Дмитрий Месхиев добавил, что руководство Псковского драмтеатра в выборе режиссеров постановок стремится придерживаться схемы «1 спектакль - 1 режиссер» и планирует сохранять эту тенденцию.

«Часто режиссеры, которых мы приглашаем к сотрудничеству, оказываются заняты. Айрата Абушахманов мы ждали 2,5 года, а Сергея Потапова - 3. И вот у них, наконец, появилась возможность поработать с нашим театром. Мы стараемся получить эксклюзивные спектакли, а не такие, которые, допустим, режиссер уже 5 раз поставил на Дальнем Востоке», - подчеркнул Дмитриев Месхиев.