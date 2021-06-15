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Псковский театр приглашает на документальный спектакль о войне 22 июня

В День памяти и скорби, 22 июня, Псковский театр драмы приглашает жителей города на спектакль «Дни Победы» – документальный секстет о судьбах молодых людей, прошедших Великую Отечественную войну. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Проникновенный и трогательный спектакль "Дни Победы" – подарок зрителям в память о тех людях, чьих судеб коснулась Великая Отечественная война», - рассказали в пресс-службе театра.

Спектакль «Дни Победы» играется в камерном пространстве, объединяющем зрителей и артистов в общем пространстве памяти. В его основе – документальный материал, невымышленные истории участников войны. Невыдуманные монологи о войне артисты произносят, сидя за одним столом со зрителями. От одного слова, сказанного глаза в глаза, пробирает дрожь. И шесть судеб сливаются в одну общую историю. И День Победы, очень личный и сокровенный для каждого из нас, становится одним на всех – и для героев спектакля, и для зрителей.

Спектакль «Дни Победы» состоится 22 июня в 19:00 в Новом зале Псковского театра драмы (второе здание театра: ул. Пушкина, 13А). Узнать подробности о спектакле и купить билеты можно в кассе или на официальном сайте театра.

На коллективные заявки действует скидка 20%. Узнать подробности и забронировать места можно, связавшись с менеджером: 8 (921) 003-15-51 (Валентина).