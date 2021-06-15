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Астраханский режиссер поставит в Пскове французскую комедию

Заслуженный артист России, художественный руководитель Астраханского драматического театра Александр Огарев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о спектакле, который он планирует поставить на псковской сцене в марте 2022 года.

Фото: Правительство Астраханской области.

Режиссер покажет псковичам пьесу французского драматурга Эжена Инеско «Лысая певица». Спектакль по этому произведению Александр Огарев уже ставил в Хорватии в 2008 году, и считает ее текст классическим, поскольку в европейских странах он входит в школьную программу.

Как отмечает сам режиссер, он предпочитает зарубежную драматургию российской. «Зарубежная драматургия более ясная, чем российская. Может быть, потому что им преподают логику в институтах и школах, и логичная причинно-следственная связь в текстах европейских авторов раскрывается как цветок. А у нас это происходит хаотично. Хотя, конечно, это может быть интересно по-своему», - пояснил худрук Астраханского драмтеатра.

Отметим, Александр Огарев - ученик театрального режиссера Анатолия Васильева. По словам самого Александра Огарева, он перенял в своих постановках особенности театра идей и мистерий, где зритель выступает соавтором драматурга.

«Сложные философские понятия начинают раскрываться, становиться всеобщими и понятными, а может быть даже смешными после того, как мы начинаем их разбирать на сцене. Мы акцентируем внимание в своих постановках не на взаимоотношениях между людьми, а на глобальных проблемах и идеях. Актер должен не прятаться за персонажа, а апеллировать понятиями, которые хочет донести его персонаж. Это эмоциональный театр», - объяснил суть своего творческого метода режиссер.

В завершение беседы Александр Огарев пожелал всем псковичам любить ходить в театр. «Мы не мыслим жизнь без театра, и считаем, что если кто-то мыслит ее без этой составляющей, то он несчастный человек», - резюмировал худрук Астраханского драмтеатра.