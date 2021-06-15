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Артисты из Астрахани постараются не разочаровать псковичей

Директор Астраханского драматического театра Лилия Гурко поделилась своими впечатлениями и ожиданиями от гастролей в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы ждем ощущения радости от работы на вашей сцене, новых впечатлений от знакомства с Псковом и окрестностями, ловим любой момент, - рассказала Лилия Гурко. - Надеюсь, наша дружба будет продолжаться» .

По словам Лилии Гурко, астраханцы с удовольствием принимали гастроли псковского театра в своем городе.

«Реакция нашей публики - полный восторг. Аплодисменты, крики браво, весь зал стоял. Не знаем, как ваша публика примет нас, но мы постараемся не разочаровать вас. Мы мягче, добрее, но мы все делаем от души», - отметила директор астраханского театра.

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Она добавила, что практика обмена гастролями, которую проводит Росконцерт и Министерство культуры, помогает зрителям познакомиться со всем разнообразием театральной жизни России.