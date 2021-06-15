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«Волшебное кольцо»: известный советский мультфильм оживет на псковской сцене

Детский спектакль «Волшебное кольцо» по известному сказу Бориса Шергина представит Астраханский драматический театр 26 июня в Пскове. За четыре гастрольных дня – с 24 по 27 июня – астраханский коллектив покажет на сцене Псковского театра драмы пять спектаклей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

«Простой деревенский парень Ванька отправляется на базар, чтобы выменять шапку на пряники для матери. Но вместо этого отдает последнюю одежду за спасение несчастных животных. Сначала избавляет от мучений кошку, затем собаку, а потом еще и змею. В благодарность змея (как оказалось, дочь змеиного царя) дарит Ваньке то самое волшебное кольцо, которое может исполнить любое желание», - отметили в театре.

В основе известного советского мультфильма, который озвучивал Евгений Леонов, лежит та же история о магическом кольце. «Благодаря астраханской труппе эта поучительная и смешная сказка оживет на псковской сцене», - подчеркнули в пресс-службе.

Спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» покажут на большой сцене Псковского театра драмы в субботу в 13.00.

Десять лет назад эта сказка была и в репертуаре Псковского театра – в постановке Екатерины Максимовой. «Но за истекшее время выросло новое поколение детей, которых (вместе с родителями) мы и ждем на астраханском спектакле», - сказали в пресс-службе.

Подробности можно узнать на официальном сайте театра.

24-27 июня проходят «Большие гастроли» Астраханского драматического театра в Пскове, организованные ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Спектакль демонстрируется в рамках межрегионального направления проекта «Большие гастроли».