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Пьесу французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта впервые представят на псковской сцене

Спектакль «Отель двух миров» по пьесе драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта, чьи пьесы играют в театрах более 30 стран мира, вошел в программу гастролей Астраханского драматического театра. Астраханская труппа гастролирует в Пскове с 24 по 27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

По сюжету молодой француз оказывается в странном отеле – временном пристанище между миром живых и миром мертвых. «Он в коме, как и остальные постояльцы этого чистилища. Герои наивно полагают, что их спасет таинственный доктор С. Но в отеле двух миров возвращает к жизни не врачебное мастерство, а простые человеческие чувства – любовь, сострадание, доброта, жертвенность», - рассказали в театре.

Как отмечают в Астраханском драматическом театре, философская притча «Отель двух миров» пользуется большой популярностью у публики, во-первых, из-за своей мистической тематики, во-вторых, из-за великолепной актерской игры. Поставила спектакль молодой режиссер Виктория Короткова.

Астраханский драматический театр открыл четырехдневные гастроли в Пскове 24 июня спектаклем «Татуированная роза» в постановке заслуженного артиста России, художественного руководителя театра Александра Огарева.

Спектакль «Отель двух миров» псковичи смогут посмотреть 25 июня в 19.00 на большой сцене театра. Подробности можно узнать на официальном сайте театра.

24-27 июня проходят «Большие гастроли» Астраханского драматического театра в Пскове, организованные ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Спектакль демонстрируется в рамках межрегионального направления проекта «Большие гастроли».