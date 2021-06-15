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Гастроли Астраханского театра драмы открылись в Пскове

24 июня спектаклем «Татуированная роза» открылись четырехдневные гастроли Астраханского драматического театра в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы, перед началом спектакля с приветственным словом выступили художественный руководитель псковского театра Дмитрий Месхиев, художественный руководитель Астраханского драматического театра Александр Огарев, директор театра Лилия Гурко, приветственный адрес от председателя регионального комитета по культуре зачитал заместитель руководителя Владимир Куприн.

«Буквально неделю назад наш зритель был рад познакомиться с творчеством труппы псковского театра. Мы делали это с удовольствием: и актеры, общаясь с вашей труппой, и наш астраханский зритель. Хотим пожелать театру всего самого доброго – процветания и аншлагов!» - обратилась к публике Лилия Гурко.

На пресс-конференции, состоявшейся за несколько часов до открытия гастролей, худрук Псковского театра драмы отметил, что спектакли астраханского коллектива вызвали большой интерес у зрителей. «Очень хорошо, что у псковичей и туристов есть интерес к спектаклям астраханского театра. Не так просто оказаться в Астрахани, особенно – специально для посещения театра. А Александр Огарев – сильный театральный режиссер, что вдвойне подстегивает интерес. Астраханский театр находится в десятке старейших театров России, это театр с колоссальной историей, поэтому милости просим», - сказал Дмитрий Месхиев.

Неделей ранее Псковский театр драмы представил лучшие свои спектакли на астраханской сцене. «То, что вы привезли в Астрахань, очень порадовало астраханцев. Это очень крутой, правдивый и острый стиль, который произвел в Астрахани возбуждение, - подчеркнул худрук Астраханской драмы Александр Огарев. - Когда мы получили предложение об обменных гастролях, мы очень обрадовались, потому что псковский театр сейчас на виду, и увидеть ваши спектакли у нас – это замечательно. Отмечу, что не только псковичи, но и вся театральная Россия следит за теми преобразованиями, которые осуществляются сейчас в псковском театре, и они очень интересные».

Лилия Гурко, директор Астраханского драматического театра, отметила, что обменные гастроли стали доступнее благодаря поддержке, которую оказывает Министерство культуры РФ и подведомственные ему организации. «Замечательно, что существует практика обменных федеральных гастролей. Это возможность познакомиться с другими театрами, репертуарами, жанрами, и не всегда легко ее осуществить самостоятельно. Сейчас мы ждем ощущения радости от работы на вашей сцене, ждем новых впечатлений от знакомства с Псковом, ощущения того, что мы стали друзьями, и, я надеюсь, что наша дружба будет продолжаться».

Напомним, что в июне проходят обменные гастроли между Псковским и Астраханским драматическими театрами. Псковская труппа уже показала в Астрахани четыре спектакля («Смерть Тарелкина», «Отелло», «Очень громкая премьера», «Ревизор»). Астраханский коллектив открыл гастроли 24 июня спектаклем «Татуированная роза». С 24 по 27 июня у псковичей и туристов представится возможность посмотреть пять спектаклей Астраханского театра драмы.

24-27 июня состоятся «Большие гастроли» Астраханского драматического театра в Пскове, организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Спектакли демонстрируются в рамках межрегионального направления проекта «Большие гастроли».