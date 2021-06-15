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Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» переносится на август

Премьера музыкального спектакля Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!» переносится на 20 и 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра драмы.

Из-за ограничений, направленных на противодействие коронавирусу, театр принял решение изменить формат спектакля. Ранее Роспотребнадзор не согласовал премьеру спектакля, поскольку проведение театральных представлений в объектах общественного питания временно запрещено указом губернатора.

«Спектакль, как и задумывалось, пройдет в обновленном буфете театра, зрители будут располагаться за столиками, однако от напитков и закусок придется отказаться, впрочем, это не помешает публике насладиться концертом из двух отделений с участием профессиональных музыкантов и неподражаемого ведущего – артиста театра Андрея Кузина», - рассказали в пресс-службе театра.

Российский тюремный романс XX столетия, или «блатная песня», или, если угодно, «русский шансон», в его лучших образцах оказывается настоящей сокровищницей песенной лирики. Среди создателей этих песен – Вертинский и Галич, Алешковский и Евтушенко, даже лауреат Сталинской премии Вера Инбер. Даже самые законопослушные граждане должны признать: традиция тюремной и каторжной песни в России уходит в седые годы древности, и ее трудно не признать почтенной. Смешон был бы тот сноб, который, поморщившись, отказался прослушать такой «блатняк», как «По диким степям Забайкалья», добавили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Зрители наверняка знают эти песни, но аранжировка и подача их удивят. Кроме того, спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» – это еще и разговор об истории нашей страны, о ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях. Не пафосная лекция, а доверительное человеческое слово. В спектакле заняты профессиональные музыканты: Александра Терских (вокал), Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные). Ведущий – заслуженный работник культуры Сахалинской области, артист Псковского театра драмы Андрей Кузин, рассказали в пресс-службе театра.

Стоимость билета сократилась вдвое и составит 600 рублей. Премьера спектакля-кабаре состоится 20 и 27 августа. Билеты уже в продаже на официальном сайте театра.