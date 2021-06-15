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Псковский театр кукол показал спектакль в Витебске

Псковский областной театр кукол стал участником проекта «Кукольный квартал-2021» в рамках «Славянского базара в Витебске». На витебской сцене показали детский спектакль «Прыгучий мышонок» художественного руководителя Псковского театра кукол Александра Заболотного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

«Мудрая легенда североамериканских индейцев рассказывает про удивительного мышонка, которого прозвали прыгучим из-за того, что он выше всех своих серых собратьев прыгал в попытке выбраться из мышиной массы. Благодаря своему доброму сердцу он превратился в большого орла – властелина неба», - рассказали в ТКД.

В спектакле заняты артисты: Евгений Бондаренко, Елена Смирнова, Виталий Ивашнев, Юлия Зубрилина, Николай Зубрилин, Валерий Болданюк, Борис Поткин.

Проект «Кукольный квартал» в рамках «Славянского базара в Витебске» проводят уже восьмой раз. По традиции фестиваль внутри фестиваля открыли хозяева сцены – коллектив Белорусского театра «Лялька».

В фестивале также приняли участие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Оренбурга, которые в течение нескольких фестивальных дней знакомили жителей и гостей города со своим творчеством.

По словам организаторов, каждый год «Кукольный квартал» собирает как новых, так и старых друзей, которых объединяет убеждение: театр кукол – это искусство, требующее серьезной работы, профессионализма и самоотдачи.

На память о форуме кукольников в рамках «Славянского базара» каждый участник получил эксклюзивную статуэтку от Белорусского театра «Лялька». В этом году они сделаны в виде ангелов, хранящих шагаловские мотивы, национальный колорит и прочее, чем дорожит и славится фестивальный Витебск.