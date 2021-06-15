Сцена / Спектакли

Псковский театр кукол представит на 1000-летии Усвят детскую программу

Псковский областной театр кукол представит детскую программу на праздновании 1000-летия со дня первого упоминания поселка Усвяты в летописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Празднование в Усвятах будут проходить 31 июля и 1 августа. В ТКД рассказали, что для того, чтобы сделать пребывание детей на празднике максимально полезным и интересным, оргкомитет готовит для них специальную программу. В нее входят как развлекательные, так и познавательно-образовательные мероприятия, рассчитанные на разный возраст.

Театр кукол также подготовил подарок для жителей и гостей поселка Усвяты. В районном центре культуры представят три спектакля: «Петрушка и колобок», «Как стать артистом», «Красная шапочка», а также серию мастер-классов.

«Как стать артистом» - это интерактивная история, приоткрывающая тайны закулисья театра кукол. На спектакле ребята в игровой форме получают представление о нелегком мастерстве артиста-кукольника и сами могут попробовать себя в этой роли. Роль учителя исполняет артист Валерий Болданюк.

«Красная шапочка» - это театральная импровизация, рассказанная двумя сказочниками из разных сказок Шарля Перро: «Красная шапочка» и «Кот в сапогах». Всем хорошо знакомая сказка о маленькой любопытной девочке Красной шапочке, о ее маме и бабушке и, конечно же, о злом сером волке. Только вот какая незадача: сами сказочники не знают, как будет развиваться сюжет, потому что кот и мышка, случайно оказавшиеся в сказке, часто придают событиям совершенно другой ход. Совсем неожиданным окажется сказочный финал.

В спектакле «Петрушка и колобок» каждый зритель, и большой, и маленький, найдет, чему улыбнуться, отметили в ТКД. В этой почти традиционной истории о Петрушке, использующей лучшие традиции балаганных представлений, введена сюжетная линия русской народной сказки «Колобок», смешанная с авторским вымыслом.

Показ спектаклей пройдет с условием соблюдения всех правил социальной дистанции, не более 50% заполняемости. Мастер-классы будут проводить малыми группами до 30 человек также на площадке центра культуры.

Детская программа Псковского областного театра кукол

31 июля

12:00 Большая сцена - спектакль «Петрушка и колобок»

13:00 Класс хореографии - мастер-класс для детей (младший возраст) по изготовлению пальчиковых кукол

14:00 Класс хореографии - творческая встреча со зрителем

15:00 Большая сцена - спектакль «Как стать артистом»

16:00 Класс хореографии - мастер-класс для детей (средний возраст возраст) по изготовлению кукольного театра и кукол для него

17:00 Класс хореографии - творческая встреча со зрителем «Играем спектакль», возможность использования кукольных театров, сделанных на мастер-классе

18:00 Большая сцена - спектакль «Красная шапочка».

1 августа

12:00 Большая сцена - спектакль «Как стать артистом»

13:00 Класс хореографии - мастер-класс для детей (младший возраст) по изготовлению кукол- дергунчиков

14:00 Класс хореографии - творческая встреча со зрителем «Кукол дергаем за нитки», возможность использования кукол-дергунчиков, сделанных на мастер-классе

15:00 Большая сцена - спектакль «Красная шапочка»

Добавим, в праздничной программе, посвященной 100-летию Усвят: церемония возложения цветов к братскому воинскому захоронению на Замковой горе, праздничный концерт с участием Пелагеи, ансамбля русской музыки «Псков» и группы «Красивая», а также фольклорный фестиваль Ольги Сергеевой, показ спектаклей Псковского театра кукол, мастер-классы, выставки, салют.

Организаторы: министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд культуры, администрация Псковской области, региональной комитет по культуре, администрация Усвятского района, Театрально-концертная дирекция, Областной центр народного творчества, «Псковконцерт», ПРОМО «Равные возможности».

Все мероприятия будут реализованы при использовании гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».